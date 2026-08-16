مقامات اندونزی می‌گویند آمار کشته‌های زلزله قدرتمند روز شنبه به ۵۳ تن رسیده و حدود ۵۰۰۰ هزار نفر بر اثر این حادثه آواره شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از بی‌بی‌سی، امدادگران همچنان در جست‌وجوی بازماندگان زلزله کم‌عمق ۷.۷ ریشتری هستند که کمی قبل از ساعت ۵:۰۰ صبح روز شنبه به وقت محلی جزیره فلورس را لرزاند.

به گزارش ایسنا، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که بیش از ۹۰۰ خانه و صد‌ها ساختمان دیگر در اثر زلزله و دست‌کم ۳۴۱ پس‌لرزه متعاقب آن، به شدت آسیب دیده‌اند. ابعاد کامل این فاجعه هنوز در حال بررسی است.

این زلزله که کانون آن تنها ۱۵ کیلومتر زیر سطح زمین ثبت شده، مرگبارترین زلزله این کشور جنوب شرقی آسیا از سال ۲۰۲۲ است که در آن سال، صد‌ها نفر در غرب جاوه کشته شدند.

مقامات محلی می‌گویند در اثر زمین‌لرزه روز شنبه استان «مانگارای» از جمله استان‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده است.

همچنین معاون وزیر بهداشت گفته است ۳۶ نفر در استان شرقی «نوسا تنگارا» به شدت مجروح و ۷۷ نفر دیگر دچار جراحات جزئی شدند.

ارزیابی کامل میزان تخریب در این منطقه که دورافتاده و کوهستانی است، زمان می‌برد.

اندونزی به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی سه صفحه تکتونیکی اصلی، مستعد وقوع زلزله و فعالیت‌های آتشفشانی است.