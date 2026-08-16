کد خبر: 1374144
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

دانش‌آموزان مهم‌ترین ثروت و سرمایه اجتماعی کشور هستند

پزشکیان رئیس جمهور در جمع رؤسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور تصریح کرد: پیام این اجلاس باید این باشد که با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی کشور، آموزش‌وپرورش باقدرت در میدان حضور دارد.

جوان آنلاین: سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور صبح امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه با حضور رئیس جمهور، وزیر آموزش‌وپرورش و جمعی از معاونان و مدیران، با رویکرد ارتقاء کیفیت و توسعه عدالت در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

مسعود پزشکیان در این اجلاسیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: رهبر شهید همواره‌هادی و راهنمای دولت بودند، اما متأسفانه ایشان و دانش‌آموزانمان به دست سفاکان عالم و مدعیان دروغین دموکراسی به شهادت رسیدند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه تمام مدیران، معاونان و معلمان آینده‌سازان ایران هستند، افزود: برگزاری این اجلاسیه بسیار مهم است؛ زیرا معلمان و آموزگارانی در آن حضور دارند که اقداماتشان باعث می‌شود تا آینده کشور ساخته شود.

پزشکیان با اشاره به خاطره‌ای از دوره جوانی و حضور در جلسات قرائت قرآن، تصریح کرد: پس از اینکه نسبت به مفاهیم آیات قرآن آگاهی عمیقی پیدا کردم به این درک رسیدم که ابتدا باید در ذهن فرزندان و انسان داده و اطلاعاتی شکل بگیرد تا بتواند مبتنی بر آن مسیر موفقیت را بپیماید. تمامی آیات قرآن مسیر زندگی را به ما می‌آموزد؛ چنانچه مبتنی بر این آموزه‌ها گام برداریم و زندگی کنیم می‌توانیم به بی‌نهایت دست یابیم. به این دلیل که خداوند در اوج خلاقیت، علم، زیبایی قرار دارد و هر کس در این مسیر باشد هیچ انتهایی را برای رسیدن به اهدافش در نظر نخواهد گرفت.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه‌پذیرش وضع موجود باعث ایستایی و توقف می‌شود، عقب‌ماندگی در ابعاد گوناگون را نقد کرد و یادآور شد: ما در کشور سرمایه‌های فراوانی داریم که اگر به آنها توجه کنیم نباید در دنیا از کسی عقب بمانیم. طبیعتاً برای بهترین شدن باید تلاش و کوشش کرد. ضرورت دارد فضای آموزش‌وپرورش به گونه‌ای باشد تا مفاهیمی همچون عدالت‌ورزی، کارآمدی، همیاری، تقویت روحیه مشارکت جمعی، کار گروهی و بهترین بودن را به دانش‌آموزان بیاموزد.

پزشکیان در تشریح مفهوم عدالت آموزشی و توجه به تمام اقشار جامعه و به‌طور خاص دانش‌آموزان مناطق محروم تصریح کرد: در زمینه توسعه عدالت آموزشی ضرورت دارد حاکمیت به تمام طبقات اجتماعی و اقشار جامعه توجه داشته باشد و نیازهای آنها را ببیند؛ در این صورت است که عدالت به درستی اجرا می‌شود. عدالت این نیست که به دانش‌آموزانی که شرایط ویژه و خانواده‌های توانمندی دارند محدود شویم.

رئیس جمهور دستاوردهای موجود در فضای تعلیم و تربیت را شایسته نامید و کیفیت بخشی جامع آموزش‌وپرورش را خواستار شد و گفت: شما مدیران و معاونان در نظام تعلیم و تربیت جایگاه مؤثری دارید؛ بنابراین تمرکز بر توانمندی حل مسئله، کار تیمی، برقراری ارتباط آسان، ایجاد ساختار آموزشی مبتنی بر کار گروهی را به دانش‌آموزان آموزش دهید. هر دانش‌آموز استعدادی دارد و چنانچه این استعدادها در قالب یک گروه اقدام کنند در زمینه حل مسایل پیروز خواهیم شد. همه با یکدیگر می‌توانیم مملکت خود را آباد کنیم. نباید در کل کشور کسی را ناامید کنیم. نگاه خود را به سمت بهتر شدن و تغییر شرایط تغییر دهیم تا ایرانی سربلند، الهام‌بخش و با عزت داشته باشیم.

پزشکیان با انتقاد از متکی بودن به نفت، وجود افراد توانمند در مدارس را مهم‌ترین ثروت و سرمایه اجتماعی نامید و اظهار داشت: اسرائیل جنایتکار که افرادی از سراسر جهان در آن حضور دارند، کل خاورمیانه را به ناآرامی کشانده است و اقدامات مخرب خود را با پشتیبانی قدرت‌ها انجام می‌دهد. در این شرایط سرمایه‌گذاری علمی و همه‌جانبه بر روی فرزندان و تلاش برای ساختن آینده آنها اقدامی ضروری است. معادن و صنایع ابزاری هستند تا در دست نخبگان ما و فرزندان ایران باشند. افتخار اصلی ما نیروی انسانی و فرزندانمان به شمار می‌آید؛ پس در کنار سایر مؤلفه‌هایی که نام برده شد به دانش‌آموزان خدمت به کشور، زندگی کردن، مسئولیت‌پذیری و باور به اینکه تمام گره‌ها را می‌توان با اتحاد و انسجام گشود، بیاموزید.

رئیس جمهور تأکید کرد: برای رسیدن به قله و اهداف بلند ابتدا باید باور کنیم که می‌توانیم به سمت آن حرکت کنیم؛ پس از این خودباوری است که با تلاش و کوشش به موقعیت‌های برتر و دستاوردهای بهتری خواهیم رسید. مسیرهای متعددی برای حصول موفقیت وجود دارد. تغییر روش‌های آموزشی و مدیریتی، ارتقاء کارآمدی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین سبب‌ساز ایجاد مسیرهای متنوع برای بهترین شدن در مسیر عزت و سربلندی خواهد بود. وضعیت موجود را نپذیرید؛ قالب‌های ذهنی موجود خود را بشکنید؛ آن وقت است می‌توانید مدیران و معلمانی توانمند باشید که استعدادها را کشف می‌کنند.

پزشکیان فاصله گرفتن از روزمرگی‌ها را ناگزیر دانست و ادامه داد: نظام تعلیم و تربیت و روش‌های آموزشی به سمت و سویی برود تا دانش‌آموزان در ابعاد گوناگون توانمند باشند. مدیران و معلمان بهترین الگو برای فرزندان ایران هستند. یکی از مسایل جاری کشور توجه به صرفه‌جویی است. با ایجاد تغییر در نگرش‌ها می‌توانیم مشکلات و کاستی‌ها را به درستی مدیریت کنیم و از این شرایط به خوبی عبور کنیم. به عنوان مثال در محل کاری که هستم برای افزایش بهره‌وری دمای اتاق و انرژی را کنترل کرده‌ام و به این شیوه حدود ۸۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی شکل گرفته است. فقط باید نگاه‌ها به مسایل تغییر کند. دوری از تجمل و تشریفات مرسوم آسیبی به ابهت افراد و مدیران نمی‌زند؛ طبیعتاً باید با کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.

رئیس جمهور افزایش هم‌افزایی و توجه به استعدادهای متنوع را اقدامی مهم برای تغییر نگرش‌ها در حل مسایل عنوان کرد و گفت: به مدیران و معلمان خود در استان‌ها یا شهرستان‌ها این اجازه را بدهید تا بتوانند خلاقیت در امورشان داشته باشند و از امر و نهی بپرهیزید؛ چه بسا معلمانی در استان‌ها حضور داشته باشند که اقداماتشان باعث تغییر نگرش مثبت و مؤثر در حوزه تعلیم و تربیت بشود. مشورت با یکدیگر را در نظر داشته باشید.

پزشکیان در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از افرادی که با بی‌انصافی نسبت به توافق صورت گرفته اظهارنظر می‌کنند، تصریح کرد: توافقنامه اخیر با عزت، قدرت و با در نظر گرفتن اصولی که مقام معظم رهبری شهید در نظر داشتند پیش رفت و ما با قدرت آن را پیگیری کردیم؛ در برابر دشمنان وا ندادیم، اما برخی حرف‌هایی می‌زنند که به نظر من بی‌انصافی است. آنها کنار گود نشستند و می‌گویند لنگش کن. بسیاری می‌گویند برای حل مسایل و چالش‌های کشور طرح و برنامه‌هایی داریم، اما مشکل اساسی ما نبود طرح نیست؛ بلکه نیازمند افراد آگاه و باایمان و ایثارگری هستیم تا با علاقه و فداکاری برای برونرفت از وضعیت فعلی وقت بگذارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تفاهمنامه با عقل و اندیشه و پس از بحث‌های کارشناسی عمیق تنظیم شده است، گفت: تمامی افرادی که در این مسیر هستند، آماده شهادتند و اهل وادادگی نیستند؛ آنچه که انجام شده بر مبنای مصلحت، حکمت و عزت است. ما مشکلات را حل خواهیم کرد و وضع موجود را تغییر خواهیم داد. ابتدا باید خوب ببینیم و بعد راه را پیدا کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر این اصل که هر کس که می‌تواند کاری انجام دهد باید گوشه‌ای از مسئولیت را بر عهده بگیرد، یادآور شد: ما در دولت مانع اقدامات و خدمات کسی نشده‌ایم و هیچگاه حزبی یا جناحی عمل نکرده‌ایم؛ بنابراین هر کس می‌تواند مسئولیتی بر عهده بگیرد که به نتیجه برسد، بسم‌الله از او استقبال می‌کنیم. شما معلمان تلاش کنید افراد باایمان و عالم تربیت کنید تا در خدمت مردم و کشور باشند. ما با کسی دعوا نداریم و هرکس با هر باور، قیافه، جنسیت و قومیت باشد، نیازمندیم تا مشکلات مردم را به کمک آنها حل کنیم. کمبودها ناشی از مشکلات است؛ ما کلی سرمایه و نیروی انسانی خبره در کشور داریم و باید امانت را به اهلش و کسی که می‌تواند کار انجام دهد بسپاریم. هیچ گناهی بالاتر از این نیست که کار را به افراد ناشایست واگذار کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به وجود ناترازی‌ها در اوایل فعالیت دولت چهاردهم اظهار داشت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی و وزرا تلاش کردند تا وضعیت را مدیریت کنند و اکنون علی رغم اینکه جنگ وجود داشته است، در حوزه انرژی در ظاهر مشکلی وجود ندارد؛ البته تأخیر داریم، اما می‌توانیم شرایط را به شکل دیگری تغییر دهیم.

در ادامه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به ویژه شهدای دولت، از حضور رئیس‌جمهور در این اجلاسیه قدردانی کرد و گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم و یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویدادهای آموزش‌وپرورش را در این اجلاس دنبال می‌کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد: پیام این اجلاس باید این باشد که با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی کشور، آموزش‌وپرورش با قدرت در میدان حضور دارد و همه ارکان نظام تعلیم و تربیت در کنار یکدیگر برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند. آموزش‌وپرورش در دوران جنگ تعطیل نشد و استمرار جریان تعلیم و تربیت، نخستین سیاست ما بود.

کاظمی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت شبکه شاد، آموزش‌های آنلاین و بسته‌های آموزشی آفلاین تلاش کردیم همه دانش‌آموزان، حتی در شرایط دشوار، تحت پوشش آموزش قرار داشته باشند، در تشریح دستاوردهای حوزه تعلیم و تربیت گفت: نهضت توسعه عدالت آموزشی با رویکرد کیفیت و هویت در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب، ساخت هزاران کلاس درس و فضای آموزشی دنبال می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در این چارچوب، ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه و ۱۱ هزار کلاس درس تا مهرماه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته و برنامه ساخت ۱۳ هزار کلاس درس تا مهر ۱۴۰۵ نیز دنبال می‌شود. ساخت و تکمیل حدود ۶ هزار فضای آموزشی و استانداردسازی حدود ۵۰ هزار کلاس درس، مشارکت بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی خیرین بخشی از این اقدامات بوده است. بازسازی حدود هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آموزش و پروش ، معلمان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

قبوض نجومی برق!

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

قاتل: قصد سرقت داشتم

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

پیمان مکه، ائتلافی برای میدان یا مانوری برای اذهان؟

تا رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان می‌فرمود ادامه می‌دهیم 

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

هم‌افزایی تنگه باب‌المندب و هرمز  در راهبرد جبهه مقاومت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

عراقچی: تنگه هرمز بدون تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار