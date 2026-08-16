ما در بُعد نظامی و سیاسی جنگ پیروز شدیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در جنگ هم در بُعد نظامی و هم بُعد سیاسی به معنای واقعی پیروز شدیم و مردم حق دارند که از این پیروزی افتخارآمیز لذت ببرند.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست جمعی از خبرنگاران پارلمانی که شامگاه شنبه ۲۴ مرداد برگزار شد با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول گفت: بعد از اینکه از این مراسم اطلاع پیدا کردم با وجود شرایط جنگی اما طبق سنت همیشه تلاش کردم تا از حضور در جمع شما برادران و خواهران گرامی محروم نشوم و از شما تشکر کنم چرا که انصافاً هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان خوش درخشیدید و انجام وظیفه کردید.

قالیباف با تاکید بر اینکه امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ هستیم که در رأس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند، گفت: اما ملت ما شجاعانه، مردانه و خالصانه ایستاد و جنگید و بنده به عنوان یک خدمتگزار و به عنوان برادری که به جزئیات کار آشنا هستم با همه وجودم می‌گویم که ما در این جنگ هم در بعد نظامی و هم بعد سیاسی به معنای واقعی پیروز شدیم.

قالیباف بیان کرد: بنده در یکی از مصاحبه‌هایم در طول جنگ، اشاره کردم که منظورم این نیست که ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی را منهدم کردیم بلکه منظور این است که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن و با ۹ هدف مشخص، اعلام شده رسمی، مکتوب و مکرر به ما حمله کردند اما به هیچ کدام از اهداف خود در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردند، این بزرگ‌ترین شکست مطلق آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیروزی بزرگی برای ما بود.

پیروزی میدان نظامی و دیپلماسی با همت مردم مبعوث شده

وی تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی عنوان کرد و افزود: این پیروزی افتخارآمیز در میدان نظامی و دیپلماسی به همت مردم مبعوث شده اتفاق افتاد چرا که این ملت ایران بودند که از روز اول به صحنه آمدند و هسته سخت ۹۰ میلیون نفری با هر سلیقه، دین، مذهبی و از هر قومی به تمام معنا ایستادند و از جمهوری اسلامی ایران، سرزمین و انقلاب خود به شکل افتخارآمیز دفاع کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی روایتگری را وظیفه خبرنگاران دانست و گفت: البته معتقدم که مردم ما حس این پیروزی را به گونه‌ای که اتفاق افتاده، حس نکردند و در برخی موارد نتوانستیم این حقی که مردم داشتند را به درستی ادا کنیم، وقتی مردم سوال می‌کنند که الان چه شد؟! یعنی نتوانسته‌ایم این پیروزی بزرگ را به نحوی که باید روایت کنیم تا این حس افتخار در ذهن و وجود همه مردم، جبهه مقاومت و آزادی‌خواهان دنیا شکل بگیرد.

قالیباف با تاکید بر اینکه روایتگری موجب می‌شود تا احساس پیروزی، نشاط و شادابی به جامعه انتقال داده شود گفت: مردم حق دارند که از این پیروزی افتخارآمیز لذت ببرند و آن را درک و به آن افتخار کنند و تاریخ نیز در آینده این را قضاوت خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: ما این پیروزی را مدیون شهدا و در راس آن امام شهیدمان هستیم، امامی که فکر کردن، مردم سالاری، استکبارستیزی و خدمت به مردم را به ما آموخت و همه وجودشان را تقدیم این ملت، سرزمین و اسلام و انقلاب کردند.

قالیباف همچنین اظهار کرد: این ظرفیت در کشور ما وجود دارد و به فضل الهی ان‌شاءالله پیش خواهیم رفت و مطمئنما شیرینی این پیروزی‌ها توسط خبرنگاران با روایت‌ها و تلاش‌های آنها به مردم چشیده خواهد شد.

وی در همین زمینه تاکید کرد: طبیعتاً رسانه‌های رسمی ما وظیفه بیشتری نسبت به این موضوع دارند تا بتوانیم این پایداری و افتخار را برای همیشه تاریخ ثبت کنیم و فرزندان امروز و آینده این سرزمین به آن افتخار کنند و با وحدت و انسجام پیش برویم.

در این مراسم که با حضور نواب و جمعی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از خواهر خبرنگار شهیده فرشته باقری دختر سرلشکر شهید محمد باقری، آقای جعفر شرفشاهی از خبرنگاران باسابقه پارلمانی و پدر شهید شرفشاهی که در جنگ اخیر به شهادت رسید و خانواده مرحوم اصغر خمسه عکاس مطبوعاتی توسط رئیس مجلس تجلیل شد.