سخنگوی ارتش: تمرکز دشمن بر نبرد رسانه ای و روانی در کنار تهدیدات نظامی است

جوان آنلاین: امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش و معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آیین اختتامیه پنجمین همایش معاونان هماهنگکننده عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش در مشهد مقدس، با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و نقش آن در تقویت انسجام اجتماعی اظهار داشت: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در تجمعات و عرصههای اجتماعی در کنار تبیین صحیح و به موقع واقعیتها از عوامل مؤثر در تقویت همدلی و همبستگی در جامعه است.
وی افزود: مقاومت جانانه ملت غیور ایران در جنگ جاری، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب میشود که لازم است ابعاد آن توسط نیروهای فرهنگی تبیین و روایت شود.
معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اظهار کرد: امروز دشمن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و عملیات روانی تلاش میکند با ایجاد شبهه، تردید و القای ناامیدی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار دهد، از این رو جهاد تبیین باید با رویکردی هوشمندانه، مستمر و مبتنی بر شناخت دقیق نیازهای جامعه دنبال شود.
وی با بیان اینکه جهاد تبیین با روشنگری، آگاهی بخشی و بیان دقیق واقعیتها میتواند زمینه خنثیسازی تبلیغات و عملیات روانی دشمن را فراهم کند، اظهار کرد: در این مسیر، شناخت صحیح مخاطب، استفاده مناسب از ظرفیتهای رسانهای و ارائه روایت درست از دستاوردها و اقدامات نظام اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سخنگوی ارتش با تاکید بر اینکه در وضعیتی قرار داریم که دشمن با جنگ نظامی و سخت نتوانسته به اهداف شوم خود برسد، بنابراین ضمن تهدیدات نظامی، بر نبرد رسانهای و روانی متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: در این مرحله، فرهیختگان، اندیشمندان و اصحاب رسانه با روایتگری پیروزی کشور، همانند رزمندگان نیروهای مسلح در برابر دشمن نقش آفرین و تاثیرگذار هستند.