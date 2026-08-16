حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست برنامه‌ریزی برای برگزاری سراسری مراسم اربعین «قائد شهید امت» گفت: در سراسر کشور، روز پنجشنبه برنامه‌های ویژه‌ای برگزار خواهد شد. همچنین سه استان تهران، قم و خراسان رضوی و شهر مشهد، برنامه‌های محوری را با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری برگزار می‌کنند.

جوان آنلاین: نشست برنامه‌ریزی مراسم اربعین رهبر شهید امت با حضور نمایندگانی از دفتر مقام معظم رهبری و با هدف تصمیم‌گیری درباره برگزاری مراسم محوری در سراسر کشور و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین قائد شهید امت تأکید کرد.

مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه دنیا به شکست بزرگترین ارتش دنیا، آمریکای جنایتکار و همدستش رژیم صهیونیستی اشغالگر اعتراف دارد و همه تحلیلگران این را تصریح می‌کنند که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدند و ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بود که توانست استقامت و مقاومت کند و موجب شکست دشمنان شود.

میرتاج‌الدینی افزود: حمله آمریکا به ایران مثل جنگ ویتنام موجب تحقیر آمریکا شده است. علت اصلی این پیروزی بعد از ایمان و توکل به پروردگار عالم پیوند عمیق بین امت، امامت، ولایت و حضور حماسی مردم بود.

وی ادامه داد: امام مجاهد شهید هم در زمان حیاتشان مثل جد اطهرش آقا اباعبدالله الحسین زندگی کردند و حکمرانی اسلامی خود را با الگو گرفتن از آقا امیرالمومنین و جد اطهرش آقا ابا عبدالله الحسین مسیر را ادامه دادند و همینطور که در روزهای آخر عمرشان در سخنرانی ها گفتند با مثل یزید بیعت نکردند. عزتمندانه زیستن و در مقابل دشمن ایستادن را به جهانیان نشان دادند. پس از شهادت هم که عزاداری‌ها و حضور مردم در برنامه‌های مختلف حادثه‌ها و رویدادهای بزرگ تاریخی بودند که عظمت ملت ایران را نشان داد.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در کنار شش ماه اجتماعات مردمی به یکی از آخرین برنامه‌های رسمی در خصوص برنامه‌های تشییع حضرت آقا رسیده ایم. در آستانه چهلم و اربعین خاکسپاری پیکر مطهر امام مجاهد شهیدمان لازم است این برنامه هم مثل برنامه‌های قبلی جلوه‌ای دیگر از حضور مردم و پیوند عمیق امت با امام و بیعت با جانشین شایسته و خلف صالح امام مجاهد شهیدمان یعنی حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای باشد.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: این ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بودند که با ایستادگی، استقامت و مقاومت توانستند در برابر دشمنان بایستند و زمینه شکست آنها را فراهم کنند.

میرتاج‌الدینی با اشاره به تأکیدات قائد شهید امت بر حضور و نقش مردم اظهار کرد: هم در زمان حیات ایشان، همانند جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، و هم در روزهای پایانی عمر شریفشان، در سخنرانی‌هایشان بر اهمیت عزتمندی و حضور مردم تأکید داشتند.

وی افزود: این حضور گسترده مردم، قدرت و عظمت ملت ایران را نشان داد و اجتماعات مردمی در طول شش ماه گذشته نیز جلوه‌ای از همین حضور و همراهی مردم با نظام و انقلاب بود.

سه استان تهران، قم و خراسان رضوی برنامه‌های ویژه‌ای را برگزار می‌کنند

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی درباره برنامه‌های بزرگداشت اربعین قائد شهید امت گفت: در سراسر کشور، روز پنجشنبه برنامه‌های ویژه‌ای برگزار خواهد شد. همچنین سه استان تهران، قم و خراسان رضوی و شهر مشهد، برنامه‌های محوری و ویژه‌ای را با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری برگزار می‌کنند.

وی افزود: در تهران، روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹، مجلس بزرگداشت از طرف دفتر مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد. روز چهارشنبه ۲۸ مرداد نیز در قم، پس از نماز مغرب و عشاء، مراسم در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه نیز در مشهد مقدس، مراسم بزرگداشت از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حرم مطهر امام رضا (ع) و در کنار مزار شریف امام مجاهد شهیدمان برگزار خواهد شد و این برنامه با حضور مردم برگزار می‌شود.

روز برگزاری مراسم اربعین «قائد شهید امت» به‌صورت عمومی

حجت‌الاسلام سیدمظاهر حسینی، نماینده دفتر مقام معظم رهبری، در ادامه با اشاره به روند برنامه‌ریزی مراسم اربعین قائد شهید امت گفت: قرار بر این است که دوستان در این نشست تصمیم‌گیری کنند و نتایج را به ما اعلام کنند و ما نیز در خدمت آنها خواهیم بود.

وی افزود: بر اساس اعلامی که به ما شده، روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه به‌عنوان روز برگزاری این مراسم به‌صورت عمومی در سراسر کشور تعیین شده است. همچنین معاونت بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری نیز همین روز را برای برگزاری مراسم در کشورهای دیگر در نظر گرفته است.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: البته اگر در برخی کشورها به دلیل شرایط و اقتضائات خود، امکان برگزاری مراسم در روز دیگری وجود داشته باشد و بخواهند مراسم را زودتر یا دیرتر برگزار کنند، مانعی وجود ندارد.

وی بیان کرد: در کشورهای مختلف جهان نیز مراسم‌های مرتبط در حال برنامه‌ریزی و برگزاری است و ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی لازم درباره این مراسم‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و راهکارهای خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و منسجم‌تر مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب پرداختند.