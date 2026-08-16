کد خبر: 1374097
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
سیاست » اخبار کلی
ستادکل نیروهای مسلح:

تا شکست کامل دشمن آمریکایی کوتاه نخواهیم آمد

ستادکل نیروهای مسلح ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه ای به مناسبت سالگرد بازگشت آزادگان تاکید کرد: تا شکست کامل دشمن آمریکایی و احقاق حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد.

جوان آنلاین: متن کامل بیانیه ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به شرح زیر است:

«ستاد کل نیروهای مسلح سالروز ورود آزادگان سرافراز کشور را گرامی و این روز خجسته و میمون را به آحاد ایثارگران و خانواده‌های معظم‌شان تبریک می‌گوید.

دفاع مقدس هشت ساله، برگ زرین افتخار و بالندگی و غرور و غیرت ایرانیان است که در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی به نماد خودباوری، آزادی‌خواهی، ظلم ستیزی، ولایت مداری و بصیرت جان برکفانی مبدل شد که در لبیک به ندای ولایت فقیه، در برابر تجاوز دشمنان انقلاب اسلامی جانانه ایستادند و عزت و اقتدار اسلامی را معنا کردند و آزادگان سرافراز، چونان نگینی بر تارک آن دوران می درخشند. اکنون و پس از گذشت ۳۷ سال از آن سال‌های حماسه و ایثار، سرمایه مقدس و ارزشمند ایستادگی و مقاومت که از آن نسل سرافراز به یادگار مانده است به درخت تنومند و ریشه داری تبدیل و به دست جوانان برومند و آزاده ای رسیده است که در لبیک به قائد شهید(قدس سره) و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی) در برابر مجهز ترین ارتش دنیا یعنی آمریکای جنایتکار ایستاده و سردمداران ورشکسته آنان را به زانو درآورده اند. این میراث گران‌بها و ارزشمند همواره گویای حق طلبی و ظلم ستیزی ملت قهرمان و مبعوث شده ایران اسلامی است که بیش از ۱۶۰ شبانه روز در حمایت از فرزندان خود در نیروهای مسلح طنین انتقام خواهی خون پاک امام شهید خود را ندا داده و بر صلابت و اقتدار و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر زور گویی و زیاده خواهی نظام سلطه و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای تروریست تأکید می کنند.

ستاد کل نیروهای مسلح با قدردانی از اراده پولادین و عزم راسخ و استوار ملت نستوه، صبور و مبعوث شده ایران اسلامی به آنان اطمینان می‌دهد که تا شکست کامل دشمنان آمریکایی صهیونیستی در منطقه و احقاق حق ملت قهرمان ایران و تسلیم دشمن، از خواست مشروع مردم و مطالبات رهبر عزیزمان، در برابر آمریکای متجاوز کوتاه نخواهد آمد.» 

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، شکست دشمن ، قدرت دفاعی ایران
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