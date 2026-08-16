کد خبر: 1374072
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
سیاست » اخبار کلی

عارف پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان را مطرح کرد

عارف معاون رئیس جمهور پیشنهاد تأسیس اتحادیه کشورهای فارسی‌زبان را مطرح کرد و گفت: چنین اتحادیه‌ای می‌تواند سطح همکاری‌های فرهنگی و تمدنی حوزه پارسی را ارتقاء دهد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور در دیدار با دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان، ضمن تبریک سالروز استقلال این کشور، از مواضع همراه و همسوی تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در دو جنگ تحمیلی اخیر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرد و گفت حمایت‌های تاجیکستان در این مقطع برای ایران ارزشمند بوده است.

وی با بیان اینکه راهبرد دو کشور توسعه روابط در همه سطوح است، افزود: مانع جدی در مسیر گسترش همکاری‌ها وجود ندارد و مهم‌ترین مشکل، بروکراسی است که باید با افزایش تعاملات دوطرفه برطرف شود. برگزاری کمیسیون مشترک نیز نشان‌دهنده عزم دو کشور برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، فنی، انرژی و فرهنگی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رشد روابط اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان در سال‌های اخیر گفت: با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز تا سطح مطلوب فاصله داریم. اقتصاد دو کشور می‌تواند مکمل یکدیگر باشد و در گسترش همکاری‌ها باید نیازها و ظرفیت‌های هر دو طرف مورد توجه قرار گیرد.

عارف همچنین با اشاره به توانمندی‌های علمی، فنی و مهندسی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد دستاوردهای علمی و فنی خود را در اختیار کشورهای دوست و همسایه قرار دهد.

وی توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی را پشتوانه تداوم روابط سیاسی دانست و افزود: ایران و تاجیکستان دارای اشتراکات عمیق فرهنگی، تمدنی و زبانی هستند و باید از این ظرفیت برای توسعه گردشگری و احیای میراث مشترک استفاده شود. تفاهم‌نامه‌های پیشین دو کشور در حوزه فرهنگی نیز باید با جدیت از سوی وزرای مربوط پیگیری شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه پیشنهاد تأسیس «اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان» را مطرح کرد و گفت: چنین اتحادیه‌ای می‌تواند سطح همکاری‌های فرهنگی و تمدنی حوزه پارسی را ارتقاء دهد و لازم است ایجاد آن در سفرها و دیدارهای مقامات دو کشور به‌طور جدی دنبال شود.

عارف در پایان تأکید کرد: دو دولت ایران و تاجیکستان برای توسعه روابط عزم جدی دارند و ارتقای این همکاری‌ها در راستای منافع دو ملت است.

در ادامه این دیدار، دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان، با ابراز همدردی نسبت به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مردم ایران، گفت: روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی طی سال‌های اخیر رشد کرده و با همکاری دو طرف می‌توان موانع بروکراتیک باقی‌مانده را نیز برطرف کرد.

وی با اشاره به دیدارهای خود با وزرای نیرو، نفت، امور خارجه و راه و شهرسازی در تهران، افزود: این مذاکرات می‌تواند به گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل، فرهنگی و گردشگری ایران و تاجیکستان کمک کند.

برچسب ها: عارف ، معاون اول رئیس جمهور ، زبان فارسی
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