واکنش بقائی به تناقض در حرف و عمل آمریکا درخصوص بودجه نظامی

سخنگوی وزارت خارجه به تناقض عملکردی دولت تروریستی ترامپ درباره بودجه نظامی به زبان طنز واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در پستی در ایکس با انتشار حالت مبهوت شخصیت انیمیشنی سیمپسون، به تناقض عملکردی دولت تروریستی ترامپ درباره بودجه نظامی برخلاف اظهاراتی که روبیو درباره ایران داشته واکنش نشان داد:

مارکو روبیو: «تصور کنید رژیمی در ایران که به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی و ساخت این همه سلاح، آن پول را در ایران سرمایه‌گذاری کرده بود، برای مردم ایران،»

دونالد ترامپ: «برای ما ممکن نیست که از مهدکودک، مدیکید، مدیکر، همه این چیزهای جزئی مراقبت کنیم… ما باید از یک چیز مراقبت کنیم: حفاظت نظامی.»