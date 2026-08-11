جوان آنلاین: دکتر مهدی پیرصالحی افزود: در این دوره، همکاری هند در حوزه تأمین دارو قابل توجه بود و مسئله اصلی از سوی طرف هندی مطرح نبود؛ بلکه شرایط ویژه حاکم بر حملونقل بینالمللی، روند انتقال دارو و مواد اولیه را با محدودیت مواجه کرد.
به گزارش ایسنا، معاون وزیر بهداشت ادامه داد: بهدلیل نبود مسیر زمینی مستقیم میان ایران و هند، امکان انتقال محمولهها از طریق زمینی وجود نداشت. از سوی دیگر، شرایط ایجادشده در مسیرهای دریایی و محدودیتهای ناشی از محاصره، استفاده عادی از حملونقل دریایی را نیز با مشکل مواجه کرد و امکان بارگیری و انتقال برخی محمولهها از این مسیر فراهم نبود.
وی با اشاره به محدودیتهای حملونقل هوایی اظهار کرد: در این بخش نیز به پروازهای ایرانی اجازه پرواز در برخی مسیرها داده نمیشد و در نتیجه امکان استفاده از ناوگان هوایی کشور برای انتقال محمولهها وجود نداشت. استفاده از پروازهای خارجی نیز بهعنوان مسیر جایگزین، نیازمند هماهنگیهای بیشتر و فراهم شدن شرایط خاص خود بود.
پیرصالحی تأکید کرد: بنابراین باید میان «تأمین دارو» و «انتقال دارو» تفاوت قائل شد؛ هند در بخش تأمین و فروش دارو همکاری و همراهی مناسبی با ایران داشت، اما محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی، انتقال محمولهها را با دشواری مواجه کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، با وجود این محدودیتها، روند تأمین دارو متوقف نشد و تلاشها برای استفاده از مسیرها و راهکارهای جایگزین با هدف تسریع در ورود محمولهها و حفظ پایداری تأمین دارو ادامه یافت.