حمله پهپادی مجدد به پالایشگاه نفت لیبی

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، مسئولان این پالایشگاه که در شمال غربی لیبی واقع شدهاست، اعلام کردند انفجار ناشی از حمله پهپادی بوده است.
به گزارش ایرنا، منابع محلی میگویند تیم آتشنشانی همچنان به تلاشهای خود برای خاموش کردن آتشسوزی در یک مخزن سوخت پس از هدف قرار گرفتن آن در داخل پالایشگاه الزاویه ادامه میدهند.
این دومین باری است که این پالایشگاه هدف حمله پهپادی قرار می گیرد. پالایشگاه الزاویه، روز یکشنبه هفته جاری هم هدف حمله پهپادی قرار گرفت و مخزن نفت آن منفجر شد.
الزاویه یکی از شهرهای غرب لیبی محسوب میشود که گروههای مسلح بیشترین نفوذ را در آن دارند، زیرا در زمینه قاچاق و کنترل بر چرخه سوخت، کنترل بر بنادر و مسیرهای مهاجرت غیرقانونی در آنجا منافع دارند.
برپایه این گزارش، در سالهای اخیر، شهر الزاویه علیرغم هشدارهای سازمان ملل و جامعه بینالمللی در مورد خطر تداوم ناامنی برای ثبات لیبی و بخش نفتی آن، شاهد دورهای مکرر درگیری بین شبهنظامیان بوده است.
پالایشگاه الزاویه از اهمیت استراتژیک قابل توجهی برخوردار و یکی از مهمترین تأسیسات نفتی در غرب کشور لیبی است و نقش کلیدی در تأمین سوخت و فرآوردههای نفتی برای شهر طرابلس پایتخت لیبی و مناطق وسیعی از این کشور ایفا میکند.