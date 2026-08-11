پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد: مصرف برق این استان در پیک تابستان امسال به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید در حالی که حداکثر تولید داخل استان هفت تا هشت هزار مگاوات است.

جوان آنلاین: محمود محمودی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هیچ خدمتی اعم از آب، گاز، مخابرات و پمپاژ آب بدون برق امکان‌پذیر نیست و این صنعت در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، وظیفه تامین پایدار انرژی را بر عهده دارد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به ناترازی برق در کشور یادآورشد: ظرفیت اسمی تولید شبکه‌های برق کشور ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار مگاوات است، اما حداکثر تولید عملی در اوج تابستان سال گذشته حدود ۶۸ هزار مگاوات بود.

محمودی با بیان اینکه امسال به دلیل خروج برخی واحد‌های نیروگاهی، ظرفیت در دسترس حداقل چهار هزار مگاوات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، افزود: کشور امسال دست‌کم هشت هزار مگاوات نسبت به سال گذشته عقب‌تر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه این استان بیشترین بار صنعتی و بیشترین مصرف خانگی برق کشور را دارد، اظهار کرد: نیاز مصرفی این استان بین ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود در حالی که حداکثر تولید داخل استان هفت تا هشت هزار مگاوات است.

وی افزود: پایداری شبکه در تهران بیش از هر جای دیگری به شبکه سراسری وابسته است و اگر شبکه سراسری دچار اختلال شود، ناترازی در استان تهران بیش از سایر مناطق بروز می‌کند.

وی با تاکید بر نقش هوشمندسازی در مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: در حال حاضر از نظر تعداد، ۲۱ درصد کنتور‌های استان هوشمند شده‌اند، اما این تعداد حدود ۷۰ درصد از بار مصرفی شبکه را پوشش می‌دهد.

به گفته محمودی، از حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک خانگی استان، ۶۰۰ هزار مشترک تحت کنتور هوشمند قرار دارند و توسعه این سامانه‌ها امکان اعمال عادلانه مدیریت مصرف را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به بهبود رفتار مصرفی مردم توضیح داد: رعایت الگوی مصرف مشترکان خانگی استان از ۷۷ درصد در سال گذشته به ۸۳.۵ درصد در سال جاری رسیده است.

وی افزود: فقط ۱۶.۵ درصد مشترکان پرمصرف، ۴۰ درصد برق بخش خانگی را مصرف می‌کنند که علت اصلی آن استفاده از کولر‌های گازی با درجه حرارت ۱۸ درجه است.

محمودی با اشاره به فرهنگ نادرست سرمایش در کشور گفت: تفاوت دمای ۱۸ تا ۲۵ درجه در کولر گازی تا سه برابر و در دور کند و سریع کولر آبی تا دو برابر مصرف را تغییر می‌دهد.

وی یاداور شد: کل مصرف تابستانی کشور مصر با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت و اقلیم گرم‌تر، ۳۷ هزار مگاوات است که این رقم معادل مصرف سرمایشی ایران است.

وی با بیان اینکه الگوی مصرف معیار اصلی عبور از ناترازی است، خاطرنشان کرد: اگر کل مردم ایران دمای کولر گازی را روی ۲۵ درجه تنظیم و از روشن کردن هم‌زمان چند کولر پرهیز کنند، عملاً ناترازی برق کشور از بین خواهد رفت.

محمودی تاکید کرد: در استان تهران حدود ۴۰۰ مگاوات از مصرف مربوط به کولر‌های گازی است بنابر این خاموش کردن آنها ۳۰ درصد و کاهش دور کولر دست‌کم ۱۰ درصد معادل ۴۵۰ مگاوات صرفه‌جویی به همراه دارد.

مدیرعامل شکت توزیع نیروی برق استان تهران برنامه تعویض کولر‌های آبی فرسوده را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سال جاری برشمرد و گفت: در این استان ظرفیت تعویض بیش از یک میلیون کولر آبی وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این اقدام بین ۵۰۰ تا یک‌هزار مگاوات از مصرف را جبران کند که معادل احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری است.

وی یادآور شد: در قالب ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، مشترکان با دریافت گواهی صرفه‌جویی می‌توانند از منافع این طرح بهره‌مند شوند و تعویض کولر‌ها توسط شرکت‌های تامین‌کننده به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

به گفته وی، تاکنون حدود هزار کولر در استان تعویض شده و این طرح در قالب نهضت ملی در حال گسترش است.

محمودی درباره مدیریت مصرف صنایع و ادارات اعلام کرد: بر اساس ماده ۴ قانون، در چهار ماه گرم سال، صنعت برق موظف به تامین برق مشترکان صنعتی نیست و صنایع بالای یک مگاوات باید از طریق نیروگاه اختصاصی، قرارداد دوجانبه یا بورس انرژی تامین برق کنند که تاکنون این ماده قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای ادارات گفت: ادارات باید ۳۰ درصد نسبت به مصرف سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند و پس از ساعت اداری تا ۷۰ درصد بار خود را از مدار خارج کنند.

محمودی افزود: در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف در ادارات، کنتور‌های هوشمند به‌صورت خودکار برق آنها را قطع می‌کند که روز گذشته ۱۰ اداره به این شکل قطع شد.

وی در زمینه استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز اضافه کرد: در ۲ شهرک صنعتی شمس‌آباد و عباس‌آباد واحد‌های ماینر شناسایی و برق آنها قطع شد و از زمان ابلاغ قانون جدید، ۲ تا سه مورد دیگر نیز شناسایی و با آنها برخورد شده است.

محمودی با اشاره به حجم انشعابات غیرمجاز در استان تهران افزود: حدود سه میلیون اشتراک برق در استان تهران وجود دارد و در اطلس نصب‌شده ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده، اما برآورد می‌شود این رقم دست‌کم ۲ برابر و بیش از ۱۰۰ هزار مورد باشد.

وی به اجرای طرح مهتاب اشاره کرد و گفت: در قالب طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق طی ۲ ماه گذشته ۱۶ هزار شمارشگر هوشمند برای این انشعابات نصب شده و این برخورد‌ها ادامه خواهد یافت.