مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

جوان آنلاین: غلامرضا حشمتی سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی درباره استفاده غیرمجاز از برق و سوختن مکرر کلیدهای ترانس، مدیر برق شهرستان عسلویه به همراه همکاران این شرکت و با هماهنگی دستگاه قضایی برای ساماندهی انشعابهای غیرمجاز و جمعآوری دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز وارد عمل شدند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: در جریان این عملیات و هنگام جمعآوری دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز از منزل یکی از استخراجکنندگان، فرد متخلف به مدیر برق شهرستان عسلویه تعرض و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد که در پی این حادثه، آسیب جدی به مدیر برق وارد شد و وی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: قطعیهای برق در شهرستان عسلویه طی روزهای اخیر و همچنین مواردی که در سال گذشته رخ داده، ناشی از فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز و استفاده غیرمجاز از شبکه برق بوده است.
حشمتی بیان کرد: شهرستان عسلویه به یکی از نقاط درگیر با پدیده استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت سوداگران انرژی تبدیل شده است و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول در سطح استان و شهرستان است.
وی با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با متخلفان افزود: استفاده غیرمجاز از شبکه برق علاوه بر آسیب به تجهیزات و ایجاد اختلال در تامین برق، حقوق عمومی و حقوق سایر مشترکان را نیز تضییع میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با وجود ناملایمات و مشکلاتی که از سوی برخی سارقان برق و سوداگران انرژی ایجاد میشود، کارکنان صنعت برق در مسیر تامین برق پایدار و ارائه خدمات به مردم ثابتقدم هستند.
حشمتی تاکید کرد: با حمایت دستگاه قضایی و همکاری دستگاههای مسئول، برخورد قاطع با سوداگران انرژی و افرادی که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق موجب تضییع حقوق عمومی میشوند، با جدیت ادامه خواهد داشت.