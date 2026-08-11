کد خبر: 1373729
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۰
سیاست » اخبار کلی
محسن رضایی:

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

1 دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد؛ آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

جوان آنلاین: از شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین با اشاره به روابط سازنده و باثبات ایران و چین در چند دهه گذشته، یادآور شد: بین ایران و چین یک توافق راهبردی وجود دارد و از دیگر سو دو کشور در پیمان‌های مهم بین‌المللی همچون شانگهای و بریکس حضور دارند و این می‌تواند ظرفیت بزرگی برای توسعه روابط در آینده باشد.

رضایی اقدام چین در عدم حمایت از قطعنامه ضد ایرانی و غیرقانونی ارائه شده در شورای امنیت سازمان ملل، طی جنگ رمضان را مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا عامل ایجاد ناامنی در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان است؛ اظهار داشت: آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران، کل منطقه را به خطر انداخته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد؛ آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد و در کل منطقه از جمله لبنان و غزه جنگ باید پایان یابد و شروطی دیگر که از طریق واسطه‌ها به آنها منتقل شده است.

رضایی ادامه داد: اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود و این دو مساله از هم جدا هستند.

سفیر چین ضمن تبریک به محسن رضایی بابت انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و با تاکید بر حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، چین و ایران را شرکای راهبردی دانست و اظهار داشت: کشور چین با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران مخالف است و رییس جمهور چین ابتکار ۴گانه برای ایجاد صلح و ثبات در غرب آسیا را ارائه کرد.

زونگ پی‌وو با اشاره به تمایل پکن برای افزایش همکاری‌ها با ایران؛ تاکید کرد: باور ما این است که ایران در کنار قدرت، از تدبیر و حکمت نیز برخوردار است و می‌تواند شرایط را مدیریت کند.

سفیر جمهوری خلق چین در ایران ادامه داد: چین همواره از تقویت روابط در منطقه غرب آسیا و بین کشور‌های حوزه خلیج فارس استقبال می‌کند.

برچسب ها: محسن رضایی ، آمریکا ، ایران
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