کد خبر: 1373728
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
اقتصاد » اخبار کلی

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

1 مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به پایان عملیات پرواز‌های اربعین حسینی از انجام ۲ هزار و ۴۲۷ پرواز بین فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های نجف و بغداد در ایام اربعین حسینی خبر داد.

جوان آنلاین: مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پایان عملیات پرواز‌های اربعین حسینی خبر داد و گفت: از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد سال جاری، در مجموع ۸۱۲ پرواز از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مقصد فرودگاه‌های نجف و بغداد و بالعکس انجام شد.

به گزارش مهر، وی افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۱۱۵ هزار و ۳۳۳ نفر از هموطنان از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مقصد عتبات عالیات سفر کردند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ادامه داد: همچنین از ۲۵ تیر تا ۱۶ مرداد، یک‌هزار و ۵۶ پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام شد و ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ زائر ایرانی از طریق این فرودگاه به فرودگاه‌های نجف و بغداد اعزام شدند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای اجرای عملیات اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات فرودگاه‌های کشور برای خدمت‌رسانی به زائران و انجام مطلوب پرواز‌های اربعین پیش‌بینی و بسیج شده بود و در مجموع، از ۲۹ فرودگاه بین‌المللی و مرز هوایی کشور، ۲ هزار و ۴۲۷ سورتی پرواز به مقصد فرودگاه‌های نجف و بغداد و بالعکس انجام شد.

وی یادآور شد: این عملیات با هدف تسهیل جابه‌جایی هوایی زائران اربعین و تأمین نیاز‌های پروازی آنها انجام شد و ظرفیت‌های موجود در فرودگاه‌های کشور برای پشتیبانی از این سفر‌ها به کار گرفته شد.

دهقان با اشاره به نقش فرودگاه‌های مرزی در پشتیبانی از سفر زمینی زائران اظهار کرد: به‌منظور تسهیل تردد زائران ایرانی و پشتیبانی از سفر‌های زمینی به عتبات عالیات، فرودگاه‌های اهواز، کرمانشاه، آبادان و ایلام به عنوان فرودگاه‌های پشتیبان عملیات اربعین در نظر گرفته شدند.

وی ادامه داد: این فرودگاه‌ها نیز در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مردادماه، شاهد انجام ۵۵۹ پرواز بودند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هماهنگی میان پرواز‌های داخلی و پرواز‌های اربعین از اولویت‌های این عملیات بود، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر بود پرواز‌های اربعین زائران ایرانی بدون ایجاد اختلال در روند پرواز‌های داخلی و در زمان مقرر انجام شود که خوشبختانه این هدف با موفقیت محقق شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در پایان با اشاره به فرودگاه‌هایی که بیشترین پرواز‌های اربعین را به مقصد نجف و بغداد و بالعکس انجام دادند، خاطرنشان کرد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با یک‌هزار و ۵۶ پرواز، فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد با ۴۵۲ پرواز و فرودگاه مهرآباد با ۱۴۶ پرواز، بیشترین سهم را در جابه‌جایی هوایی زائران اربعین حسینی بر عهده داشتند.

برچسب ها: پرواز اربعین ، شرکت فرودگاه‌ها ، فرودگاه امام خمینی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

کاهش دمای تهران از فردا

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

محمد حقیقی درگذشت

قبوض نجومی برق!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار