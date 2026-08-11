مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به پایان عملیات پرواز‌های اربعین حسینی از انجام ۲ هزار و ۴۲۷ پرواز بین فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های نجف و بغداد در ایام اربعین حسینی خبر داد.

جوان آنلاین: مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پایان عملیات پرواز‌های اربعین حسینی خبر داد و گفت: از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد سال جاری، در مجموع ۸۱۲ پرواز از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مقصد فرودگاه‌های نجف و بغداد و بالعکس انجام شد.

به گزارش مهر، وی افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۱۱۵ هزار و ۳۳۳ نفر از هموطنان از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مقصد عتبات عالیات سفر کردند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ادامه داد: همچنین از ۲۵ تیر تا ۱۶ مرداد، یک‌هزار و ۵۶ پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام شد و ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ زائر ایرانی از طریق این فرودگاه به فرودگاه‌های نجف و بغداد اعزام شدند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای اجرای عملیات اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات فرودگاه‌های کشور برای خدمت‌رسانی به زائران و انجام مطلوب پرواز‌های اربعین پیش‌بینی و بسیج شده بود و در مجموع، از ۲۹ فرودگاه بین‌المللی و مرز هوایی کشور، ۲ هزار و ۴۲۷ سورتی پرواز به مقصد فرودگاه‌های نجف و بغداد و بالعکس انجام شد.

وی یادآور شد: این عملیات با هدف تسهیل جابه‌جایی هوایی زائران اربعین و تأمین نیاز‌های پروازی آنها انجام شد و ظرفیت‌های موجود در فرودگاه‌های کشور برای پشتیبانی از این سفر‌ها به کار گرفته شد.

دهقان با اشاره به نقش فرودگاه‌های مرزی در پشتیبانی از سفر زمینی زائران اظهار کرد: به‌منظور تسهیل تردد زائران ایرانی و پشتیبانی از سفر‌های زمینی به عتبات عالیات، فرودگاه‌های اهواز، کرمانشاه، آبادان و ایلام به عنوان فرودگاه‌های پشتیبان عملیات اربعین در نظر گرفته شدند.

وی ادامه داد: این فرودگاه‌ها نیز در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مردادماه، شاهد انجام ۵۵۹ پرواز بودند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هماهنگی میان پرواز‌های داخلی و پرواز‌های اربعین از اولویت‌های این عملیات بود، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر بود پرواز‌های اربعین زائران ایرانی بدون ایجاد اختلال در روند پرواز‌های داخلی و در زمان مقرر انجام شود که خوشبختانه این هدف با موفقیت محقق شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در پایان با اشاره به فرودگاه‌هایی که بیشترین پرواز‌های اربعین را به مقصد نجف و بغداد و بالعکس انجام دادند، خاطرنشان کرد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با یک‌هزار و ۵۶ پرواز، فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد با ۴۵۲ پرواز و فرودگاه مهرآباد با ۱۴۶ پرواز، بیشترین سهم را در جابه‌جایی هوایی زائران اربعین حسینی بر عهده داشتند.