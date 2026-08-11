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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
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محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

2 مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور از امروز (سه‌شنبه، ۲۰ مرداد) تا روز شنبه (۲۴ مرداد) خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور از روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه تا روز شنبه ۲۴ مردادماه خبر داد و اعلام کرد که تردد موتورسیکلت‌ها، به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی، از ساعت ۷ امروز (سه‌شنبه، ۲۰ مرداد) تا ساعت ۶ صبح روز شنبه (۲۴ مرداد) در محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور‌های بزرگراهی مشهد - سبزوار، مشهد - تربت حیدریه، مشهد - قوچان و بالعکس ممنوع خواهد بود.

محدودیت‌های ترافیکی محور کرج - چالوس

بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.

همچنین در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۱ مرداد)، از ساعت ۹ از مرزن‌آباد به سمت تهران، مسیر شمال به جنوب، محور به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۱ نیز از ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، محدودیت تردد یک‌طرفه اعمال می‌شود و با پایان اجرای این طرح از ساعت ۲۴، تردد در مسیر‌های رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد برقرار خواهد شد.

در روز‌های پنجشنبه (۲۲ مرداد) و شنبه (۲۴ مرداد)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت محور کرج - چالوس اعمال خواهد شد.

در روز جمعه (۲۳ مرداد) نیز از ساعت ۱۰ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال می‌شود و از ساعت ۱۱ از ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، محور به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۴ نیز از مرزن‌آباد به سمت تهران، مسیر شمال به جنوب، محدودیت تردد یک‌طرفه اعمال می‌شود و از ساعت ۲۳ و با پایان طرح، تردد وسایل نقلیه از پل زنگوله تا مرزن‌آباد در مسیر دوطرفه برقرار خواهد شد. البته در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، محدودیت‌ها پیش از زمان اعلام‌شده به پایان خواهد رسید.

بر اساس این اطلاعیه، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روز‌های اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت ۱۱ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

جزئیات محدودیت ترافیکی محور هراز

تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است.

همچنین عبور ناوگان کامیون و کامیونت، به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه و از ساعت ۶ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه (۲۱ مرداد)، پنجشنبه (۲۲ مرداد)، جمعه (۲۳ مرداد) و شنبه (۲۴ مرداد) در محور هراز ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی نیز در روز‌های سه‌شنبه تا شنبه به‌صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

محدودیت تریلر‌ها در محور تهران - فیروزکوه - قائم‌شهر

در صورت پرحجم بودن ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، تردد انواع تریلر، به استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه در مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۶ تا ۲۴ روز جمعه در مسیر شمال به جنوب محور تهران - فیروزکوه - قائم‌شهر ممنوع خواهد بود.

همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه، محدودیت ترافیکی از انتهای محور، محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا، به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم اعمال می‌شود.

محدودیت در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل

تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه و جمعه، در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع خواهد بود.

همچنین تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۳ مردادماه در محور آستارا - اردبیل ممنوع است.

ممنوعیت تردد کامیون‌ها در محور خراسان شمالی

تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۷ تا ۲۲ روز سه‌شنبه تا پایان روز جمعه در محور فاروج - شیروان - بجنورد - چمن‌بید - جنگل گلستان و بالعکس ممنوع خواهد بود.

محدودیت‌های ترافیکی محور‌های خراسان رضوی به مناسبت ۲۸ صفر

بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره محدودیت‌های ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان خراسان رضوی به مناسبت ۲۸ صفر، تردد کلیه وسایل نقلیه حمل کالا شامل تریلر، کامیون و کامیونت، به استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۷ تا ۲۰ روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه، در محور‌های اصلی مشهد - سبزوار، مشهد - تربت حیدریه، مشهد - قوچان و مشهد - فریمان ممنوع خواهد بود.

همچنین تردد تمام وسایل نقلیه در محور قدیم مشهد - ملک‌آباد به‌صورت شبانه‌روزی از روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، تا ساعت ۱۲ روز جمعه ممنوع خواهد بود و این محور برای تردد زائران پیاده اختصاص می‌یابد.

محور مشهد - ملک‌آباد نیز از ساعت ۱۲ روز جمعه تا پایان ترافیک، در مسیر به سمت جنوب و ملک‌آباد، یک‌طرفه خواهد شد.

برای تخلیه ترافیک خروجی مشهد، از این محور به‌عنوان مسیر جانبی و کمکی آزادراه شهید شوشتری، در صورت انسداد مقطعی، استفاده خواهد شد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور تأکید کرده است که اجرای محدودیت‌های اعلام‌شده منوط به افزایش حجم تردد در محورهاست و با توجه به شرایط ترافیکی، هرگونه تغییر در ساعت یا نحوه اجرای محدودیت‌ها محتمل خواهد بود.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، محورهای مواصلاتی ، چالوس
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