کد خبر: 1373725
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵
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هشدار سازمان ملل: کرانه باختری در آستانه فروپاشی قرار دارد

1 معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه بار دیگر هشدار داد: در حالی که آتش‌بس شکننده در غزه و نیز تنش‌های منطقه‌ای بخش عمده توجه جامعه بین‌المللی را به خود معطوف کرده است، کرانه باختری در آستانه نقطه فروپاشی قرار دارد.

جوان آنلاین: «رامیز الاکبروف» معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه در نشست روز سه شنبه شورای امنیت درباره وضعیت سرزمین های اشغالی فلسطین تصریح کرد: این وخامت اوضاع نیز، ناگهانی نیست، بلکه نتیجه دهه‌ها درگیری حل‌نشده‌ای است که به تشدید اشغال غیرقانونی اسرائیل، قرار گرفتن تشکیلات خودگردان فلسطین در آستانه فروپاشی و تضعیف چشم‌انداز تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل، باثبات و دارای حاکمیت منجر شده است.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر تشدید بی‌ثباتی و دور شدن از دستیابی به راه حلی بر پایه مذاکره گفت: تا ۱۰ اوت امسال ( ۲۰۲۶) ، ۷۶ فلسطینی، از جمله ۱۸ کودک، در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی یا شهرک‌نشینان کشته شده‌اند.

اکبروف افزود: از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون، ساکنان ۱۲۷ منطقه فلسطینی به‌طور کامل یا جزئی آواره شده‌اند که از میان آنها ۴۷ منطقه به‌طور کامل تخلیه شده‌اند. این وضعیت بیش از ۶ هزار و ۳۹۰ فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: تنها در سال ۲۰۲۶، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ فلسطینی، که نزدیک به نیمی از آنها کودک هستند، در نتیجه خشونت شهرک‌نشینان، تخریب منازل و اخراج اجباری آواره شده‌اند.

این مقام سازمان ملل تصریح کرد: خشونت شهرک‌نشینان به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. سازمان ملل از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از یک هزار و ۴۳۰ مورد حادثه مرتبط با شهرک‌نشینان اسرائیلی را ثبت کرده است که به تلفات انسانی، خسارت به اموال یا هر دو منجر شده و حدود ۲۶۰ منطقه فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از این حوادث در حضور نیروهای اسرائیلی رخ داده‌اند.

اکبروف ادامه داد: استان نابلس به‌ویژه از خشونت‌های اخیر آسیب دیده است. در ۲۴ ژوئیه، شهرک‌نشینان اسرائیلی به روستای التل حمله کردند؛ حمله‌ای که به تشدید درگیری‌ها و کشته شدن چهار فلسطینی و دو عضو نیروهای امنیتی اسرائیل انجامید. پس از آن، صدها شهرک‌نشین حملات متعددی انجام دادند که شماری از فلسطینیان زخمی و خسارات گسترده‌ای به اموال فلسطینیان وارد شد.

وی گفت: در همان روز، گروه‌های بزرگی از شهرک‌نشینان به روستاهای عوریف و صرّه، در جنوب‌غربی نابلس، نیز حمله کردند که در پی آن شماری زخمی شدند و خسارات گسترده‌ای به اموال فلسطینیان وارد آمد.

این مقام سازمان ملل با تاکید بر اینکه حوادث مشابه تقریبا هر روز در سراسر کرانه باختری رخ می‌دهد، گفت: اگرچه پاسخگو کردن عاملان چنین جنایاتی همچنان بی سابقه است، به صدور کیفرخواست در ۶ اوت علیه یک شهرک‌نشین اسرائیلی در ارتباط با قتل «عوده هذالین»، فعال جامعه فلسطینی، در ژوئیه ۲۰۲۵ در جنوب تپه‌های الخلیل اشاره می‌کنم. سال گذشته، زمانی که خانواده عوده در سوگ مرگ او بودند، با آنها دیدار کردم و از نزدیک شاهد اندوه خانواده‌اش بودم.

این مقام سازمان ملل تاکید کرد: همه عاملان چنین جنایاتی باید در برابر قانون پاسخگو شوند.الگوی موجود کاملا روشن است. جمعیت‌های فلسطینی به‌طور فزاینده‌ای به اجبار از روستاهای سراسر کرانه باختری آواره می‌شوند و پس از آن، شهرک‌نشینان زمین‌های تخلیه‌شده را تصرف می‌کنند.

وی گفت: حملات شهرک‌نشینان که پیش‌تر عمدتاً در منطقه «ج» متمرکز بود، اکنون به‌طور فزاینده‌ای در مناطق «ب» و حتی «الف» نیز گزارش می‌شود. عملیات نظامی اسرائیل و محدودیت‌های رفت‌وآمد همچنان زندگی غیرنظامیان و فعالیت‌های بشردوستانه را مختل می‌کند و اردوگاه‌های آوارگان به‌ویژه تحت تاثیر این اقدامات قرار گرفته‌اند.

اکبروف اضافه کرد: از ۵ تا ۷ اوت، نیروهای اسرائیلی عملیاتی گسترده در اردوگاه آوارگان قلندیا انجام دادند که در جریان آن دهها فلسطینی زخمی و بیش از ۶۰ نفر بازداشت یا دستگیر شدند و خسارات گسترده‌ای به اموال وارد شد.

وی افزود: در ۲۷ ژوئیه نیز نیروها و مقام‌های اسرائیلی بار دیگر بدون مجوز وارد مرکز آموزشی قلندیا متعلق به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) شدند؛ این در حالی بود که کلاس‌های آموزشی در حال برگزاری بود.

هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه تصریح کرد: اماکن سازمان ملل مصونیت دارند و باید از هرگونه دخالت و تعرض در امان باشند.

وی تاکید کرد: تنش‌ها در قدس شرقی نیز افزایش یافته است. در ۲۳ ژوئیه، همزمان با مراسم «تیشا بآو »، بازدیدهای سازمان‌یافته گسترده اسرائیلی‌ها از حرم شریف، از جمله حضور یک وزیر اسرائیلی، بار دیگر نگرانی‌ها درباره حفظ وضعیت موجود در اماکن مقدس را افزایش داد.

اکبروف گفت: همزمان با افزایش خشونت‌ها، اسرائیل فعالیت‌های شهرک‌سازی خود را به میزان قابل توجهی سرعت بخشیده و کنترل خود بر سراسر کرانه باختری اشغالی را تثبیت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری، نهادهای برنامه‌ریزی اسرائیل ساخت حدود ۱۲ هزار و ۳۶۰ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی را پیش برده یا تصویب کرده‌اند که شامل ۷ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در منطقه «ج» و ۵ هزار و ۱۶۰ واحد مسکونی در قدس شرقی است.

او تاکید کرد: همچنین منابع قابل توجهی به گسترش شهرک‌سازی اختصاص یافته است. در ۱۴ ژوئیه، اسرائیل از اختصاص حدود ۴۳۱ میلیون دلار برای حمایت از ایجاد ۳۴ شهرک جدید که اوایل سال جاری تصویب شده بودند، خبر داد. این بودجه برای تامین زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی پیش‌ساخته هزینه خواهد شد.

مقام‌های اسرائیلی این تصمیم را اقدامی برای تقویت کنترل اسرائیل بر کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور فلسطینی توصیف کرده‌اند.

وی هشدار داد: این اقدامات، در حال تغییر شکل کرانه باختری، تضعیف حکمرانی فلسطینی و پیشبرد الحاق عملی این سرزمین هستند. اگر روند فروپاشی کرانه باختری ادامه یابد، نه‌تنها اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، که در حال حاضر در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار دارد، تضعیف خواهد شد، بلکه چشم‌انداز پایان دادن به اشغال و تحقق صلح مذاکره‌شده میان اسرائیل و فلسطین بر پایه راهکار دو دولتی نیز بیش از پیش از بین خواهد رفت.

برچسب ها: سازمان ملل ، کرانه باختری ، غزه
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