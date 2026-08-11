فرمانده نیروی زمینی سپاه، در پی انتصاب سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح، پیام تبریکی صادر کرد.

جوان آنلاین: سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در پی انتصاب سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح، پیام تبریکی صادر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

برادر گرامی، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

رئیس محترم ستاد کل نیرو‌های مسلّح

سلام علیکم.

تداوم و پویایی انقلاب اسلامی مرهون پایمردی و مجاهدت‌های انسان‌های مؤمن، انقلابی و سخت‌کوشی است که در عرصه دفاع و پاسداری از ارزش‌های الهی و آرمان‌های انقلاب، لحظه‌ای نیاسوده و همواره در قبال رسالت و مسئولیت‌های خطیر خویش پاسخگو بوده‌اند.

اینجانب حسن اعتماد فرمانده معظّم کل قوا، حضرت آیت‌اللّه امام سیّد مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) در انتصاب شایسته‌ی جناب عالی به ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلّح را تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق بیش از پیش جناب عالی را در پیشبرد اهداف والای انقلاب و نظام، تحت عنایات خاصّه‌ی حضرت بقیه‌اللّه الاعظم (عجل‌اللّه تعالی فرجه الشریف) و رهبری‌های داهیانه‌ی معظم‌له از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه