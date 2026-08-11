جوان آنلاین: سردار بهمن کارگر با صدور پیامهایی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ کیومرث حیدری به جانشین ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت.
در متن این پیامها آمده است:
«امروز تکلیف اداره نیروهای مسلح واقعاً تکلیف بزرگی است، تکلیف سنگینی است». امام خامنهای (ره)
برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام.
با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله) به سمت رئیس ستادکل نیروهای مسلح را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
فرماندهی در دوران دفاع مقدس و مقاومت و سالها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برگ زرینی در دفتر مجاهدتها و نوید بخش آیندهای روشن در این مسئولیت مهم و خطیر است.
توفیق روزافزونتان در پاسداری از آرمانهای بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولیعصر (عج) و فرامین و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.
**
برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام؛
با احترام اعطای درجه سرلشکری و انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله) به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
تخصص و تجربیات ارزنده و سالها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام رسالت پاسداری از دستاوردهای ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی بیش از پیش و امیدبخش در سنگر خطیر و مهم نهاد مردمی و انقلابی سپاه پاسداران را نوید میدهد.
توفیق روزافزونتان در پاسداری از آرمانهای بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و فرامین و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.
**
برادر ارجمند امیر سرتیپ کیومرث حیدری
با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام.
با احترام، انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظهالله) به سمت جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
تخصص و تجربیات ارزنده و سالها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام رسالت صیانت از دستاوردهای ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی بیش از پیش و امیدبخش در آن سنگر خطیر و مهم را نوید میدهد.
توفیق روزافزونتان در پاسداری از آرمانهای بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و فرامین و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.
**
برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام؛
با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله) به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
تخصص و تجربیات ارزنده و سالها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام رسالت پاسداری از دستاوردهای ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی بیش از پیش و امیدبخش در سنگر خطیر و مهم نهاد مردمی و انقلابی سپاه پاسداران را نوید میدهد.
توفیق روزافزونتان در پاسداری از آرمانهای بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و فرامین و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.