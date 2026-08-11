کد خبر: 1373721
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
سیاست » اخبار کلی

سردار کارگر انتصاب فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح را تبریک گفت

1 رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیام‌های جداگانه انتصاب سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، امیر سرتیپ کیومرث حیدری و سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی را تبریک گفت.

جوان آنلاین: سردار بهمن کارگر با صدور پیام‌هایی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ کیومرث حیدری به جانشین ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح و سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت.

در متن این پیام‌ها آمده است:

«امروز تکلیف اداره نیرو‌های مسلح واقعاً تکلیف بزرگی است، تکلیف سنگینی است». امام خامنه‌ای (ره)

 برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

 با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام.

با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله) به سمت رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

 فرماندهی در دوران دفاع مقدس و مقاومت و سال‌ها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برگ زرینی در دفتر مجاهدت‌ها و نوید بخش آینده‌ای روشن در این مسئولیت مهم و خطیر است.

توفیق روزافزونتان در پاسداری از آرمان‌های بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) و فرامین و رهنمود‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.

**

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

 با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام؛

 با احترام اعطای درجه سرلشکری و انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله) به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
 
تخصص و تجربیات ارزنده و سال‌ها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام رسالت پاسداری از دستاورد‌های ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی بیش از پیش و امیدبخش در سنگر خطیر و مهم نهاد مردمی و انقلابی سپاه پاسداران را نوید می‌دهد. 

توفیق روزافزون‌تان در پاسداری از آرمان‌های بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و فرامین و رهنمود‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.

**

 برادر ارجمند امیر سرتیپ کیومرث حیدری 

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام.

با احترام، انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظه‌الله) به سمت جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

تخصص و تجربیات ارزنده و سال‌ها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام رسالت صیانت از دستاورد‌های ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی بیش از پیش و امیدبخش در آن سنگر خطیر و مهم را نوید می‌دهد.

 توفیق روزافزونتان در پاسداری از آرمان‌های بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و فرامین و رهنمود‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.

**

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی 

 با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام؛

 با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله) به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

تخصص و تجربیات ارزنده و سال‌ها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام رسالت پاسداری از دستاورد‌های ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی بیش از پیش و امیدبخش در سنگر خطیر و مهم نهاد مردمی و انقلابی سپاه پاسداران را نوید می‌دهد. 

توفیق روزافزونتان در پاسداری از آرمان‌های بلند امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و فرامین و رهنمود‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.

برچسب ها: سردار کارگر ، نیروهای مسلح ، سردار عبداللهی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

کاهش دمای تهران از فردا

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

محمد حقیقی درگذشت

قبوض نجومی برق!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار