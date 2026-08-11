کد خبر: 1373718
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۴
سیاست » اخبار کلی

وزیر کشور انتصاب فرماندهان جدید را تبریک گفت

1 وزیر کشور با صدور پیام‌هایی جداگانه انتصاب فرماندهان جدید توسط رهبر معظم انقلاب را تبریک گفت.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی، وزیر کشور، در پیام‌های جداگانه به فرماندهان جدید نظامی، ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، آمادگی وزارت کشور را برای همکاری و تعامل هم‌افزا با نیرو‌های مسلح اعلام کرد.

متن پیام‌های وزیر کشور خطاب به سردار سرلشکر علی عبداللهی، سردار سرلشکر احمد وحیدی، سردار دریادار علی عظمایی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب به شرح زیر است:

سردار سرلشکر برادر گرامی جناب آقای علی عبداللهی

سلام علیکم.

انتصاب جناب‌عالی به سمت «رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح» با حکم فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را صمیمانه تبریک می‌گویم.

این انتصاب که نشان از سوابق درخشان، درایت و تفکر راهبردی‌تان در عرصه‌های نظامی و امنیتی کشور دارد، نویدبخش ارتقای بیش از پیش قدرت، اقتدار و هم‌افزایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است. 
وزارت کشور آمادگی کامل خود را برای هماهنگی و همکاری همه‌جانبه با ستاد کل نیرو‌های مسلح در راستای تثبیت امنیت پایدار و تحکیم اقتدار ملی اعلام می‌کند.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدت‌های امیر سپهبد موسوی در دفاع از ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جناب‌عالی را در تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مسئلت دارم.

سردار سرلشکر برادر گرامی جناب آقای احمد وحیدی

سلام علیکم.

انتصاب شایسته جناب‌عالی به سمت «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» از سوی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را صمیمانه تبریک می‌گویم.

تجارب مدیریتی ارزنده‌تان در مسئولیت‌های گوناگون حاکمیتی و دفاعی، سرمایه‌ای بس بزرگ برای تقویت بیش از پیش دژ محکم دلاورمردان سپاه و اقتدار روزافزون جبهه مقاومت است. 

آمادگی وزارت کشور برای تعامل همه‌جانبه و هم‌افزا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام می‌دارم. 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدت‌های سردار سرافراز پاکپور در دفاع از ایران اسلامی، سربلندی و موفقیت جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
 

سردار دریادار برادر گرامی جناب آقای علی عظمایی

سلام علیکم.

انتصاب شایسته جناب‌عالی را به سمت «فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تبریک عرض می‌کنم.

تعهد، شجاعت و سوابق ارزشمندتان در پاسداری از مرز‌های آبی کشور، پشتوانه‌ای محکم برای تداوم اقتدار دریایی، صیانت از منافع ملی و ارتقای امنیت پایدار در خلیج همیشگی فارس است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدت‌های سردار شهید تنگسیری در دفاع از ایران اسلامی، توفیقات روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
 

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین طائب

سلام علیکم.

انتصاب شایسته جناب‌عالی به سمت «رئیس سازمان بسیج مستضعفین» با حکم فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

تجارب گران‌سنگ جناب‌عالی در دفاع از آرمان‌های انقلاب، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تقویت نقش‌آفرینی مردم، مردمی‌سازی امنیت و گسترش خدمات جهادی بسیج در سراسر کشور خواهد بود. وزارت کشور آمادگی کامل خود را برای همکاری و تعامل با سازمان بسیج در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی و خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران اعلام می‌دارد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدت‌های سردار شهید غلامرضا سلیمانی، توفیق روزافزون‌تان را در تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

برچسب ها: وزیر کشور ، سردار عبداللهی ، فرمانده کل سپاه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

کاهش دمای تهران از فردا

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

محمد حقیقی درگذشت

قبوض نجومی برق!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار