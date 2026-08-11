وزیر کشور انتصاب فرماندهان جدید را تبریک گفت

جوان آنلاین: اسکندر مومنی، وزیر کشور، در پیامهای جداگانه به فرماندهان جدید نظامی، ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، آمادگی وزارت کشور را برای همکاری و تعامل همافزا با نیروهای مسلح اعلام کرد.
متن پیامهای وزیر کشور خطاب به سردار سرلشکر علی عبداللهی، سردار سرلشکر احمد وحیدی، سردار دریادار علی عظمایی و حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب به شرح زیر است:
سردار سرلشکر برادر گرامی جناب آقای علی عبداللهی
سلام علیکم.
انتصاب جنابعالی به سمت «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» با حکم فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) را صمیمانه تبریک میگویم.
این انتصاب که نشان از سوابق درخشان، درایت و تفکر راهبردیتان در عرصههای نظامی و امنیتی کشور دارد، نویدبخش ارتقای بیش از پیش قدرت، اقتدار و همافزایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وزارت کشور آمادگی کامل خود را برای هماهنگی و همکاری همهجانبه با ستاد کل نیروهای مسلح در راستای تثبیت امنیت پایدار و تحکیم اقتدار ملی اعلام میکند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای امیر سپهبد موسوی در دفاع از ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی را در تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مسئلت دارم.
سردار سرلشکر برادر گرامی جناب آقای احمد وحیدی
سلام علیکم.
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» از سوی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) را صمیمانه تبریک میگویم.
تجارب مدیریتی ارزندهتان در مسئولیتهای گوناگون حاکمیتی و دفاعی، سرمایهای بس بزرگ برای تقویت بیش از پیش دژ محکم دلاورمردان سپاه و اقتدار روزافزون جبهه مقاومت است.
آمادگی وزارت کشور برای تعامل همهجانبه و همافزا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام میدارم.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای سردار سرافراز پاکپور در دفاع از ایران اسلامی، سربلندی و موفقیت جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
سردار دریادار برادر گرامی جناب آقای علی عظمایی
سلام علیکم.
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت «فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تبریک عرض میکنم.
تعهد، شجاعت و سوابق ارزشمندتان در پاسداری از مرزهای آبی کشور، پشتوانهای محکم برای تداوم اقتدار دریایی، صیانت از منافع ملی و ارتقای امنیت پایدار در خلیج همیشگی فارس است.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای سردار شهید تنگسیری در دفاع از ایران اسلامی، توفیقات روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین طائب
سلام علیکم.
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت «رئیس سازمان بسیج مستضعفین» با حکم فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) را صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
تجارب گرانسنگ جنابعالی در دفاع از آرمانهای انقلاب، پشتوانهای ارزشمند برای تقویت نقشآفرینی مردم، مردمیسازی امنیت و گسترش خدمات جهادی بسیج در سراسر کشور خواهد بود. وزارت کشور آمادگی کامل خود را برای همکاری و تعامل با سازمان بسیج در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی و خدمترسانی به ملت شریف ایران اعلام میدارد.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای سردار شهید غلامرضا سلیمانی، توفیق روزافزونتان را در تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.