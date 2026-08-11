درگیری خونین در ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن

جوان آنلاین: طبق اطلاعات رسیده از یک منبع آگاه نظامی، به دنبال اعتراضات گسترده خانواده‌های خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که ۳۵۹ روز در ماموریت قرار دارد، یکی از مشاوران برد کوپر فرمانده ستاد مرکزی تروریست‌های آمریکایی در منطقه (سنتکام)، برای آرام‌سازی فضای متشنج داخل ناو به آنجا وارد شد و در هنگام سخنرانی برای جمعی از کارکنان، با اعتراض و پرتاب بطری آب از سوی خدمه روبرو شد.

به گزارش تسنیم، این واقعه منجر به درگیری بین کارکنان و خدمه با یکدیگر با چاقو و سلاح‌های سرد شد که در اثر این درگیری ۷ نفر از خدمه کشته شده و تعداد بیشتری مجروح شدند و اوضاع ناو کماکان متشنج و ناآرام است.

ماموریت اصلی این ناو که در اقیانوس هند قرار گرفته است در حال حاضر انجام محاصره دریایی ایران است.

بیشتر بخوانید

خدمه ناو آبراهام لینکلن: پس از ۸ ماه حضور در دریا خسته و درمانده شدیم

خدمه ناو نسبت به غذای بسیار اندک، نیم فنجان برنج و دو قطعه گوشت، تعطیلی دو هفته‌ای لباسشویی ناو و کپک زدن محیط دوش‌های ناو که منجر به آلودگی قارچی خدمه می‌شود، شکایت دارند و فرماندهی سنتکام توضیحی برای آنان ندارد.

در حادثه مشابه در ناو هواپیمابر جرالد فورد، که در ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (اسفندماه ۱۴۰۴) رخ داد، محل اسکان ۶۰۰ نفر از خدمه سوخت و ۲۰۰ نفر از آنان مصدوم شدند.

ناو هواپیمابر جرالد فورد بعد از پیاده کردن مصدومان در پایگاه دریایی جزیره کرت یونان، مجبور شد به آمریکا عقب نشینی کند و تا بهار سال آینده تحت تعمیر قرار گیرد.