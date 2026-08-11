کد خبر: 1373704
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
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آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

1 دولت آمریکا اعلام کرد ویزای بیش از ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرده است.

جوان آنلاین: دولت آمریکا اعلام کرد ویزای بیش از ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را با اتهاماتی از قبیل نقض مفاد اسناد مرتبط با اقدامات جنایی و خشونت علیه شهروندان آمریکایی، باطل کرده است.

به گزارش تسنیم، وزارت امور خارجه اعلام کرد که بخش عمده‌ای از ویزا‌های لغو شده، نتیجه «برخورد‌های انتظامی» بوده است، مسئله‌ای که موجب نگرانی برخی از وکلای مهاجرت شده است، زیرا معتقدند دولت ترامپ ویزا‌ها را به دلیل برخورد‌های جزئی یا اتهاماتی که مراحل قضایی را طی نکرده‌اند، لغو می‌کند.

این اعلامیه نشان‌دهنده افزایش لغو ویزا نسبت به سال قبل است، به طوری که در سال ۲۰۲۶، ماهانه بیش از ۱۰ هزار ویزا لغو شده، در حالی که این رقم در کل سال ۲۰۲۵ بیش از ۸ هزار مورد بوده است. دولت ترامپ در ماه ژانویه اعلام کرده بود که در طول سال قبل، بیش از ۱۰۰ هزار ویزا را لغو کرده است.

دولت، لغو ویزا‌ها را نتیجه عملیات مداوم بررسی و پایش وزارت امور خارجه می‌داند که تضمین می‌کند دارندگان ویزا از شرایط آن پیروی کرده و خطری برای آمریکایی‌ها ایجاد نمی‌کنند.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرد بیشتر این ویزا‌ها به دلیل برخورد‌های انتظامی در زمینه مجموعه‌ای از فعالیت‌های مجرمانه لغو شده‌اند که ضرب وشتم، رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل، سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر، دلایل اصلی آن بوده‌اند. سهم قابل توجهی از ویزا‌ها نیز به دلیل رانندگی خطرناک، آزار جنسی، کودک آزاری، کلاهبرداری، اختلاس و سایر جرایم لغو شده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید این وزارتخانه به شناسایی، تحقیق و لغو ویزای اتباع خارجی که امنیت مردم آمریکا را تهدید می‌کنند، ادامه خواهد داد.

وزارت امور خارجه در میان نمونه‌های ارائه شده به چندین تبعه خارجی اشاره کرد که ترور چارلی کرک، فعال سیاسی برجسته راست گرا که در سپتامبر ۲۰۲۵ کشته شد، را جشن گرفته بودند. به گفته این وزارتخانه، ویزای افرادی که گفته بودند «وقتی فاشیست‌ها می‌میرند، دموکرات‌ها شکایتی ندارند» و فرد دیگری که گفته بود کرک «خیلی دیر مرد»، لغو شد.

از دیگر موارد معروف لغو ویزا می‌توان به «تو لو وانگ»، ۴۲ ساله و پدر شش فرزند اشاره کرد که ماه گذشته توسط وزارت امنیت داخلی به لائوس اخراج شد. وانگ چند هفته پیش از آن، توسط «تیم والز»، فرماندار مینه‌سوتا، به دلیل محکومیت سال ۲۰۰۵ در پرونده سوءاستفاده جنسی از کودک، مورد عفو قرار گرفته بود. وزارت امور خارجه اعلام کرد که وانگ به دلایل سیاست خارجی اخراج شده است.

وزارت امور خارجه افزود که سایر افرادی که به «دلایل سیاست خارجی» اخراج شده‌اند شامل اتباع کوبا به دلیل ارتباط با رژیم این کشور، ایرانیان مقیم آمریکا به دلیل ارتباط با حکومت ایران، و یک تبعه کویتی هستند که آرزوی خشونت علیه رئیس‌جمهور و ایالات متحده را داشته و آمریکایی‌ها را دشمن خود خوانده است.

سایر موارد لغو ویزا توسط وزارت امور خارجه شامل اتباع خارجی است که با اتهاماتی نظیر تعرض یا سوءاستفاده جنسی از جمله علیه خردسالان، آدم ربایی، قاچاق انسان، رانندگی تحت تأثیر الکل و مواد مخدر، و اتهامات کلاهبرداری دستگیر یا متهم شده‌اند.

وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد که یکی از سفارت خانه‌های ایالات متحده در شمال آفریقا، ویزای بیش از ۱۰۰ تن از والدینی را که برای «گردشگری زایمان» به آمریکا آمده بودند، لغو کرده است. این افراد عمدتا با هدف اینکه فرزندانشان تابعیت ایالات متحده را کسب کنند، به این کشور سفر کرده بودند.

وزارت امور خارجه در این بیانیه تاکید کرد ویزای آمریکا یک امتیاز است، نه یک حق. این وزارتخانه همچنان متعهد است که از تمامی ابزار‌های موجود برای محافظت از جوامع خود در برابر کسانی که از این امتیاز سوءاستفاده می‌کنند، بهره ببرد.

برچسب ها: آمریکا ، ویزا ، تبعه خارجی
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