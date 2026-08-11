قیمت نفت به ۹۰ دلار رسید

در پی مواضع خصمانه اخیر آمریکا و کاهش شدید عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت برنت را برای نخستین بار در دو هفته گذشته به ۹۰ دلار در هر بشکه رساند و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی را تشدید کرد.

جوان آنلاین: از نیویورک تایمز، قیمت نفت روز سه‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد و نفت برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، برای نخستین بار در دو هفته گذشته به ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش در شرایطی رخ داد که بن‌بست میان ایران و آمریکا بر سر جنگ و وضعیت تنگه هرمز عمیق‌تر شده و تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه راهبردی به شدت کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که از مشاوران خود خواسته است از ایران بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و در درگیری‌های مختلف کشته یا به شدت زخمی شده‌اند غرامت مطالبه کنند.

این اظهارات ظاهرا واکنشی به درخواست‌های ایران بود که روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا محاصره دریایی خود در منطقه را لغو نکند، بسته خواهد ماند.

قیمت نفت برنت در معاملات روز سه‌شنبه تا ۹۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت، هرچند بعدا به حدود ۸۸ دلار بازگشت. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با رشد ۱.۸ درصدی به بیش از ۸۳ دلار در هر بشکه رسید.

با ورود جنگ به ششمین ماه، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز که پیش از جنگ محل عبور حدود یک‌پنجم نفت جهان بود، تقریبا متوقف شده است. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی دریایی Kpler، از آخر هفته تاکنون تنها تعداد محدودی نفتکش از این آبراه عبور کرده‌اند و بسیاری از کشتی‌ها نیز برای جلوگیری از شناسایی، هویت خود را پنهان می‌کنند. پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

همزمان، مسیر جایگزین صادرات نفت از طریق دریای سرخ که عربستان از آغاز جنگ از آن استفاده می‌کرد، با تهدید‌های امنیتی بیشتری روبه‌رو شده است. حوثی‌های یمن، که از حمایت ایران برخوردارند، تهدید کرده‌اند مانع عبور کشتی‌های سعودی در این منطقه خواهند شد. با این حال، تردد از تنگه باب‌المندب در جنوب دریای سرخ تاکنون در سطحی نسبتا باثبات ادامه داشته است.

اختلال در جریان انرژی از خاورمیانه، در آمریکا نیز به افزایش قیمت سوخت منجر شده است. میانگین قیمت بنزین در این کشور روز سه‌شنبه در سطح ۴.۱۱ دلار برای هر گالن باقی ماند که نسبت به آغاز جنگ ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.