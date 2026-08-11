جوان آنلاین: از راشاتودی، باشاران بایراک رئیس اتاق کشتیرانی استانبول در یک نشست محلی اعلام کرد: شرکت‌های کشتیرانی ترکیه به دلیل وضعیت دریای سیاه به حمل و نقل ریلی روی آورده‌اند، اما این وضعیت موقتی است.

به گزارش ایرنا، پیشتر، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشته بود که ترکیه پس از افزایش نگرانی‌های امنیتی در پی حملات اخیر به کشتی‌ها در منطقه، تردد کشتی‌های تجاری ورودی به دریای سیاه از طریق تنگه داردانل را محدود کرده است.

بر اساس این گزارش، اداره کل ایمنی سواحل ترکیه صدور مجوز عبور چندین کشتی عازم نووروسیسک، قطب مهم صادرات نفت و غلات روسیه را متوقف کرده یا بررسی درخواست‌های مربوط به آنها را به تأخیر انداخته است. این محدودیت شامل برخی کشتی‌های عازم اوکراین نیز می‌شود.

مقام‌های ترکیه تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره این اقدام ارائه نکرده‌اند؛ اقدامی که در بحبوحه تشدید حملات پهپادی علیه کشتی‌های تجاری، به طور عملی موجب محدود شدن تردد دریایی به مقصد دریای سیاه می‌شود.

این محدودیت‌ها پس از آن اعمال شد که وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای در اوایل هفته تأیید کرد چندین خدمه، از جمله اتباع ترکیه در حملات پهپادی به دو کشتی متعلق به شرکت‌های ترکیه‌ای زخمی شده‌اند. آنکارا از طرف‌های درگیر خواست اقدامات فوری برای تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سیاه اتخاذ کنند.

محدودیت‌های اعمال‌شده در تردد کشتی‌ها موجب فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی انرژی و محصولات کشاورزی می‌شود. کشتی‌های عازم بنادر ترکیه یا بلغارستان همچنان بدون مانع از مسیر شمالی و از طریق تنگه داردانل عبور کرده‌اند.