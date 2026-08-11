«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پاسخ به دعوت «رجب طیب اردوغان»، سفری رسمی را به ترکیه آغاز می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، این خبر بر اساس مطلبی اعلام شد که «برهان‌الدین دوران» رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی ترکیه‌ای «ان‌سوسیال» منتشر کرده است.

به گزارش ایرنا، دوران توضیح داد که سفر عباس به ترکیه امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا پنج‌شنبه آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود که محمود عباس و اردوغان روز چهارشنبه ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) در چارچوب این سفر با یکدیگر گفت‌و‌گو خواهند کرد.

رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه تصریح کرد که این مذاکرات به بررسی آخرین تحولات فلسطین، روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای خواهد پرداخت.