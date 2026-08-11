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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
اقتصاد » اخبار کلی

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

1 بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۴۰۵ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد افزایش داشته است.

جوان آنلاین: مرکز آمار ایران شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار ۱۴۰۵ (بر مبنای سال پایه ۱۴۰۲) را اعلام کرد. مطابق اعلام این مرکز در فصل بهار ۱۴۰۵ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران۳۳۶.۴ می‌باشد که نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۸۰.۰ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۵ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۰.۷ درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۰ درصد) ۱۵.۳واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۶۴.۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «نقاشی ساختمان» و کمترین تورم فصلی با گروه ۱۰.۸ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین آلات» می­باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۵ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۶.۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹۶.۸ درصد) ۱۰.۰واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۲۰۸.۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۸.۳ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین آلات» می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار۱۴۰۵ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۸۰.۰ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۱.۸ درصد) ۱۸.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۱۵۵.۸ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم با ۲۹.۴ درصد مربوط به گروه «کرایه ماشین آلات» می­‌باشد.

برچسب ها: مرکز آمار ایران ، تورم ، مصالح ساختمانی
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