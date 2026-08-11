جوان آنلاین: محمد جواد بیرانوند نماینده ایران در دسته ۷۵ کیلوگرم رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان با شکستن رکورد یکضرب، دو ضرب و مجموع نوجوانان جهان موفق شد ۳ طلای یکضرب، ۳ طلای دوضرب و ۳ طلای مجموع نوجوانان و جوانان آسیا و آسیای میانه را کسب کند و در مجموع به ۹ مدال طلا، دست یابد.
به گزارش ایسنا، وی در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی موفق شد رکورد یکضرب نوجوانان جهان را بشکند و تاجگذاری کند:
وی همچنین در حرکت دو ضرب با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی موفق به شکستن رکورد دوضرب و مجموع (۳۲۵) کیلوگرم نوجوانان جهان شد.