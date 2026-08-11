جوان آنلاین: به نقل از رویترز؛ مدیرعامل یونیپر (Uniper)، بزرگترین واردکنندهٔ گاز آلمان، گفت: تا زمانی که تنگهٔ هرمز به روی کشتیرانی بسته باشد، انتظار دارد قیمت گاز در حدود ۵۰ تا ۶۰ یورو در هر مگاواتساعت باقی بماند.
به گزارش تسنیم، مایکل لوئیس پس از ارائهٔ نتایج نیمهاول سال یونیپر به خبرنگاران گفت: برای اطمینان از رسیدن تأسیسات ذخیرهسازی گاز آلمان به سطح هدف ۷۰ درصدی تا ماه نوامبر، قیمتها باید کاهش یابند. مخازن گاز آلمان تا تاریخ ۹ اوت تنها ۴۸ درصد پر بوده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۶۴ درصد و میانگین اتحادیهٔ اروپا ۵۹ درصد بود و این موضوع نگرانیهایی را ایجاد کرده که ممکن است سطح ذخایر برای یک زمستان سخت کافی نباشد.
لوئیس روز سهشنبه با اشاره به چالشهای پیش روی سومین اقتصاد بزرگ جهان و کل اروپا، گفت: «این قیمتهای بالا برای مشتریان ما بد است، برای صنعت بد است و برای ثروت ما بد است. به همین دلیل است که به یک راهحل نیاز داریم.»
جنگ علیه ایران باعث افزایش قیمت گاز شده است، بهطوری که این سوخت به جای ذخیرهسازی، به فروش میرسد. مخازن گاز معمولاً در طول تابستان که قیمتها معمولاً پایینتر است پر میشوند، اما درگیری بین آمریکا و ایران این روند را معکوس کرده است و در صورت تداوم بحران هرمز احتمالا اروپا با چالشهای مختلفی مانند قیمت بالا و کمبود گاز مواجه شود.