جوان آنلاین: تمرین امروز تیم فوتبال آلومینیوم اراک قرار بود با هماهنگی‌های انجام‌شده و حضور اصحاب رسانه برگزار شود، اما برخورد نامناسب پیروز قربانی سرمربی این تیم، باعث شد خبرنگاران محل تمرین را ترک کنند.

به گزارش مهر، در ادامه مقرر شد خبرنگاران حاضر برای پوشش تمرین آلومینیوم راهی زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی، محل تمرین این تیم شوند.

با این حال، حضور اصحاب رسانه در محل تمرین با اتفاقاتی همراه شد. پیروز قربانی، سرمربی آلومینیوم، ابتدا از یکی از مسئولان تیم خواست از تصویربرداری خبرنگاران جلوگیری کند و در ادامه نیز با به‌کار بردن الفاظ نامناسب خطاب به اهالی رسانه و درخواست از یکی از اعضای کادر فنی برای ممانعت از فعالیت خبرنگاران، موجب ناراحتی آنها شد.

در پی این رفتار، خبرنگاران در اعتراض به برخورد صورت‌گرفته محل تمرین را ترک کردند و به این ترتیب، نشست و مصاحبه‌ای با اعضای تیم نیز برگزار نشد.

پس از این اتفاق، مسئولان رسانه‌ای و روابط عمومی باشگاه آلومینیوم ضمن عذرخواهی از خبرنگاران، در اعتراض به اتفاقات رخ‌داده محل تمرین را ترک کردند.