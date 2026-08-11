حمله پهپادی عربستان سعودی به شمال یمن

جوان آنلاین: پهپادهای سعودی امروز منطقهای را در شهرستان «غمر» در صعده واقع در شمال یمن هدف حمله قرار دادند.
در همین رابطه، شبکه خبری «المسیره» یمن گزارش داد پهپادهای سعودی دو راکت به منطقه «غور المشوات» در شهرستان غمر، شلیک کردند.
هنوز گزارش و اطلاعاتی درباره خسارتها و تلفات احتمالی ناشی از این حمله پهپادی منتشر نشده است.
صبح امروز رسانههای سعودی گزارش داده بودند نیروهای مسلح یمن یک کشتی تجاری عربستانی را در تنگه باب المندب هدف قرار دادند.
از طرفی ارتش یمن دیروز در بیانیهای اعلام کرد مواضع عناصر تحت حمایت عربستان در بندر المخا واقع در استان تعز را با موشک و پهپاد هدف حمله قرار دادند.