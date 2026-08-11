باشگاه لایپزیگ بازیکنان بااستعداد را با رقم‌های بسیار پایین جذب می‌کند و با فروش آنها به رقم‌های بسیار بالایی سود‌های کلانی را به دست می‌آورد.

جوان آنلاین: باشگاه لایپزیگ در مدت کوتاهی به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان استعداد‌های فوتبال اروپا تبدیل شده است؛ باشگاهی که با وجود تأسیس در سال ۲۰۰۹، از سال ۲۰۱۶ توانست راهی بوندسلیگا شود و خود را در سطح اول فوتبال آلمان مطرح کند.

به گزارش ایسنا، این باشگاه آلمانی در این مدت کوتاه توانست به یک کارخانه پول‌سازی بزرگ در آلمان تبدیل شود.

جدیدترین محصول این باشگاه، «یان دیومانده»، وینگر ساحل عاجی است که به‌تازگی راهی رئال مادرید شده است. ارزش این انتقال حداقل ۱۲۵ میلیون یورو اعلام شده و ممکن است با احتساب بند‌های مختلف به ۱۴۰ میلیون یورو برسد.

آغاز صادرات ستاره‌ها

لایپزیگ نخستین فروش بزرگ خود را در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۹ تجربه کرد؛ زمانی که «نابی کیتا»، هافبک گینه‌ای، با قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو راهی لیورپول شد.

یک سال بعد، لایپزیگ «ماتئوس کونیا»، مهاجم برزیلی، را با ۱۸ میلیون یورو به هرتابرلین فروخت. کونیا بعد‌ها به یکی از مهره‌های مهم منچستریونایتد و تیم ملی برزیل تبدیل شد.

در فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱، نوبت به «تیمو ورنر» رسید. مهاجم آلمانی با ۵۳ میلیون یورو راهی چلسی شد و یکی از مهم‌ترین فروش‌های تاریخ لایپزیگ را رقم زد.

فروش مدافعان با قیمت‌های بالا

در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲، دو مدافع میانی لایپزیگ، «دایو اوپامکانو» و «ابراهیما کوناته»، به ترتیب با ۴۲ و ۴۰ میلیون یورو به بایرن مونیخ و لیورپول پیوستند.

یک سال بعد، «آدمولا لوکمن»، مهاجم نیجریه‌ای، با ۱۶ میلیون یورو از لایپزیگ راهی آتالانتا ایتالیا شد.

اما رکورد بزرگ بعدی در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ رقم خورد؛ زمانی که لایپزیگ «یوشکو گواردیول»، مدافع کروات، را با مبلغ ۹۰ میلیون یورو به منچسترسیتی فروخت.

در همان دوره، «دومینیک سوبوسلای» مجارستانی با ۷۰ میلیون یورو به لیورپول پیوست و «کریستوفر انکونکو»، مهاجم فرانسوی، نیز با ۶۰ میلیون یورو راهی چلسی شد.

در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵، «دنی اولمو» با مبلغ ۶۱ میلیون یورو به بارسلونا منتقل شد.

سال گذشته نیز «بنجامین ششکو»، مهاجم جوان اسلوونیایی، با ۷۶ میلیون یورو به منچستریونایتد رفت و «ژاوی سیمونز»، هافبک هلندی، با ۶۵میلیون یورو راهی تاتنهام شد.

امسال نیز «لوئیس اوپندا»، مهاجم بلژیکی، با مبلغ ۴۲ میلیون یورو به یوونتوس پیوست؛ اما اوج درآمدزایی لایپزیگ در تابستان امسال با انتقال یان دیومانده رقم خورد.

دیومانده؛ گران‌ترین محصول لایپزیگ

انتقال یان دیومانده به رئال مادرید، با مبلغی ۱۴۰ میلیون یورو، نه‌تنها رکورد جدیدی برای فروش بازیکن توسط لایپزیگ محسوب می‌شود، بلکه این بازیکن را وارد فهرست گران‌ترین خرید‌های تاریخ فوتبال اسپانیا کرده است.

دیومانده اکنون با فشار زیادی روبه‌رو خواهد بود؛ چراکه رئال مادرید برای جذب او چنین رقم بالایی را هزینه کرده است.

مسیر لایپزیگ نشان می‌دهد این باشگاه طی کمتر از دو دهه، مدل اقتصادی و ورزشی مشخصی ایجاد کرده است: شناسایی استعداد‌های جوان، پرورش آنها، تبدیل‌شان به ستاره و سپس فروش‌شان به بزرگ‌ترین باشگاه‌های اروپا با چند برابر قیمت خرید.

از نابی کیتا و تیمو ورنر گرفته تا کوناته، اوپامکانو، گواردیول، سوبوسلای، انکونکو، اولمو، ششکو و سرانجام دیومانده، فهرست بازیکنانی که لایپزیگ از فروش آنها درآمد‌های هنگفت به دست آورده، روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود و این نشان می‌دهد که این باشگاه آلمانی تا چه اندازه موفق بوده است.

در سال‌های قبل دورتموند چنین نقشی را در بوندسلیگا برعهده داشت و اکنون لایپزیگ جای این باشگاه را گرفته است و به مقصدی جذاب برای پرورش استعداد‌های بزرگ و آینده‌دار تبدیل شده است.