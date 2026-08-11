فرونشست دیگر یک تهدید طبیعی نیست

استان سمنان سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی خود را از دست میدهد و مجموع کسری مخازن این استان طی سه دهه گذشته از مرز سه میلیارد مترمکعب عبور کرده است؛ رقمی که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان آن را هشداری جدی میداند و تأکید میکند هم‌اکنون «فرونشست تا بیخ گوش سمنان رسیده است».

به گزارش جوان ما، حمید احسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان با اعلام این هشدار، فرونشست زمین را مهم‌ترین پیامد افت مستمر آب‌های زیرزمینی خواند و گفت: با وجود آنکه این پدیده در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین مخاطرات زیست‌محیطی کشور تبدیل شده، هنوز آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و ضرورت دارد برای پیشگیری از تشدید آن، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که آبخوان‌های استان طی ۳۱ سال گذشته به‌طور پیوسته تحلیل رفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که سطح آب زیرزمینی در آبخوان سمنان حدود ۲۰ متر، در دشت میامی ۲۴ متر، در دشت شاهرود ۱۸ متر و در دشت دامغان بیش از ۱۴ متر کاهش یافته است. به گفته احسانی، این آمار گویای فشار سنگین و چند دهه‌ای بر منابع آب زیرزمینی استان است.

وضعیت فرونشست اما از این هم نگران‌کننده‌تر است. بنابر آخرین ارزیابی‌ها، دشت‌های سمنان و دامغان در شرایط بحرانی قرار دارند، دشت‌های گرمسار و آرادان در محدوده خطر بسیار زیاد ارزیابی شده‌اند و دشت شاهرود نیز در وضعیت متوسط قرار دارد. به این ترتیب تقریباً تمامی شهرستان‌های استان با درجات متفاوت در معرض این پدیده قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای سمنان با هشدار نسبت به تبعات این پدیده تصریح کرد: «فرونشست دیگر صرفاً یک تهدید طبیعی نیست؛ بلکه به زیرساخت‌های شهری، تأسیسات عمومی و مراکز جمعیتی آسیب وارد می‌کند و باید آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی استان دانست.» وی افزود: هم‌اکنون شهرهای سمنان، دامغان، گرمسار و شاهرود و بخش‌های وسیعی از استان در معرض خطر قرار دارند و در برخی مناطق جنوبی سمنان و دامغان نشانه‌های نگران‌کننده این پدیده مشاهده شده است.

ریشه بحران اما در الگوی مصرف است. بیش از ۷۵ درصد آب مورد نیاز استان از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود و حدود ۸۲ درصد آب مصرفی استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد، در حالی که سهم بخش شرب تنها نزدیک به ۱۳ درصد است. به گفته احسانی، این الگو نشان می‌دهد اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری از منابع آب بیش از گذشته ضرورت دارد.

وی در عین حال صنعت و خدمات را بهره‌ورترین بخش‌های مصرف آب دانست و افزود: این دو حوزه باوجود سهم اندک از مصرف، نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی دارند و باید در برنامه‌ریزی‌های مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گیرند.

خشکسالی نیز مزید بر علت شده است. اگرچه زمستان گذشته بارش‌های مناسبی در برخی نقاط ثبت شد، اما الگوی بارش‌ها نتوانست شرایط بلندمدت را جبران کند و استان سمنان امسال ششمین سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کند. بارندگی در برخی مناطق جمعیتی از جمله سمنان، گرمسار و دامغان حتی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته و فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است.

بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای، تداوم مصرف بیش از ظرفیت طی سه دهه گذشته، مجموع کسری مخازن آب زیرزمینی استان را از مرز سه میلیارد مترمکعب عبور داده است؛ موضوعی که به گفته احسانی ضرورت مدیریت جدی‌تر منابع آب را دوچندان کرده است.

در همین حال، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان از موفقیت استان در برخورد با برداشت‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ چاه غیرمجاز فعالی در استان وجود ندارد و سمنان از استان‌های موفق کشور در زمینه شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز به شمار می‌رود.