کد خبر: 1373689
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

زلزله مرگبار کلمبیا؛ بیش از ۲۰۰ کشته و صد‌ها نفر مفقود

1 رییس‌جمهور کلمبیا با اشاره به زلزله مرگبار در این کشور، نجات افراد گرفتار زیر آوار را اولویت اصلی اعلام کرد؛ این در حالی است که بیمارستان‌ها در مناطق آسیب‌دیده با کمبود امکانات و ازدحام مصدومان روبه‌رو هستند.

جوان آنلاین: از ایندیپندنت، عملیات جست‌و‌جو و نجات در غرب کلمبیا برای دومین روز متوالی ادامه دارد و امدادگران در میان ساختمان‌های فروریخته و خانه‌های ویران‌شده به دنبال یافتن بازماندگان هستند. زمین‌لرزه‌ای که بامداد دوشنبه منطقه قهوه‌خیز این کشور را لرزاند، تاکنون دست‌کم ۲۲۴ کشته برجا گذاشته و بیم آن می‌رود شمار قربانیان افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ایرلند اعلام کرد به تعداد محدودی از شهروندان ایرلندی در کلمبیا توصیه‌های لازم را ارائه کرده است، اما تاکنون هیچ درخواست رسمی برای کمک کنسولی دریافت نشده است.

شدت زمین‌لرزه باعث فرو ریختن ساختمان‌های چندطبقه در شهر‌هایی مانند کالی، پریرا و مانیزالس شد. در مانیزالس یکی از برج‌های کلیسای جامع تاریخی این شهر نیز فرو ریخت.

در شهر کالی، با جمعیتی حدود ۲.۲ میلیون نفر، دست‌کم ۸۵ نفر جان باخته‌اند. بخشی از یک بیمارستان، از جمله چند طبقه ویژه بخش کودکان، فرو ریخت و شماری از بیماران زیر آوار گرفتار شدند. حدود ۶۰۰ بیمار نیز به دلیل آسیب‌دیدگی ساختمان در خیابان تحت درمان قرار گرفتند.

سازمان امدادرسان اکشن‌اید ایرلند هشدار داده است که بیمارستان‌های مناطق زلزله‌زده با حجم بالای مجروحان مواجه هستند و نیاز فوری به خدمات بهداشتی، حمایت از زنان در معرض خطر و پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت وجود دارد. این سازمان اعلام کرد خسارت گسترده به خانه‌ها، جاده‌ها، شبکه آب، برق و اینترنت، شرایط انسانی دشواری ایجاد کرده است.

در پریرا، مرکز ایالت ریسارالدا، مقام‌های محلی از ۶۶ کشته خبر داده‌اند. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که بلوک‌های کامل مسکونی به تلی از بتن و فولاد تبدیل شده‌اند. همچنین در استان چوکو، نزدیک‌ترین منطقه به کانون زمین‌لرزه، ۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که با فعال‌سازی سامانه ماهواره‌ای کوپرنیکوس و ارائه کمک‌های مالی، از عملیات امداد و نجات و همچنین حمایت از شهروندان اروپایی گرفتار در این بحران پشتیبانی می‌کند.

برچسب ها: زلزله ، کلمبیا ، عملیات نجات
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