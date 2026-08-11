جوان آنلاین: وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: ما به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان اشغالی توسط کلمبیا را محکوم میکنیم.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش تلویزیون العربی، این وزارتخانه افزود: ما تأکید میکنیم جولان اشغالی بخشی جدایی ناپذیر از خاک سوریه است.
کلمبیا با تغییر موضع خود درباره بلندیهای جولان اشغالی سوریه، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این منطقه را به رسمیت شناخت؛ تصمیمی که وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از آن استقبال کرد و خواستار پیروی کشورهای دیگر از آمریکا و کلمبیا شد.
رژیم صهیونیستی از زمان جنگ سال ۱۹۶۷ بخش اعظم بلندیهای جولان سوریه را در اشغال خود دارد و در سال ۱۹۸۱ این منطقه را به سرزمینهای تحت کنترل خود ملحق کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۴۹۷ این اقدام را «باطل و بلااثر» اعلام کرد.
بر اساس موضع غالب جامعه جهانی، بلندیهای جولان همچنان بخشی از خاک سوریه و منطقهای تحت اشغال نظامی رژیم صهیونیستی محسوب میشود و پیش از این تنها آمریکا و اکنون کلمبیا حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این منطقه را به رسمیت شناختهاند.