جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت‌ژورنال امروز سه‌شنبه گزارش داد تولیدکنندگان انرژی در خلیج فارس به این نتیجه رسیده‌اند که تسلط ایران بر تنگه هرمز در حال دائمی شدن است؛ موضوعی که صادرات نفت و گاز آنها و همچنین عرضه جهانی انرژی را برای مدت نامعلومی با اختلال مواجه می‌کند.

به گزارش تسنیم، این روزنامه نوشته مشکل برای این کشور‌ها اینجاست که آنها نگرانند گزینه جایگزین یعنی بازگشت به جنگ حتی وضعیت را از این هم وخیم‌تر کند.

وال‌استریت‌ژورنال نوشت: «این معضل نشان می‌دهد که چگونه جنگ باعث جسورتر شدن ایران شده و منطقه‌ای را که برای امنیت انرژی جهان حیاتی است، بدون هیچ گزینه مناسبی برای مقابله با آن رها کرده است.»

مطابق این تحلیل، رقبای ایران در خلیج فارس از توافقی که هم‌اکنون برای باز کردن نسبی این آبراه حیاتی در دست بررسی است و نظارت ایران بر کشتی‌های ورودی را رسمیت می‌بخشد رضایت ندارند. اما مقامات خلیج فارس می‌گویند منطقه این توافق را به درگیری نظامی بیشتر میان آمریکا و ایران که زیرساخت‌های انرژی کشور‌های عربی را به خطر می‌اندازد، ترجیح می‌دهد.

مذاکرات درباره این توافق که قول عبور محموله‌های انرژی از طریق هرمز را می‌دهد در روز‌های اخیر به بن‌بست رسیده است. به گفته میانجی‌ها، ایران خواستار گشایش‌های مالی و ممنوعیت ورود ناو‌های جنگی آمریکا و اسرائیل به تنگه شده است، و در طرف مقابل، ایالات متحده از پذیرش توافقی که به تهران اجازه دهد موانعی بر سر راه کشتیرانی ایجاد کند، سر باز زده است. قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به حدود ۸۷ دلار رسید.

طبق داده‌های شرکت داده‌های کالا (Kpler)، صادرات نفت خام از طریق تنگه هرمز در هفته گذشته به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که این رقم یک ماه پیش حدود ۸.۵ میلیون بشکه بود.

وال‌استریت‌ژورنال نوشته قیمت نفت به لطف تقاضای ضعیف از سوی چین، ژاپن، هند و اروپا بسیار پایین‌تر از رکورد‌هایی است که در طول شدیدترین نبرد‌ها در بهار گذشته ثبت شد. اما ذخایر جهانی نفت کمتر از زمان آغاز جنگ است و در شش ماه گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه کاهش یافته است. این بدان معناست که بازار در صورت بروز شوک جدید یا جهش تقاضا، حاشیه اطمینان کمتری دارد.