کد خبر: 1373684
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات پهپادی به نیروگاه برق الزاویه لیبی در شمال آفریقا

1 منابع خبری از حملات پهپادی به یک نیروگاه برق در لیبی در شمال آفریقا خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از الحدث، منابع خبری از حملات پهپادی به نیروگاه برق الزاویه در لیبی خبر دادند.

به گزارش مهر، این منابع بیان کردند که دو پهپاد این نیروگاه را هدف قرار داده‌اند.

از سوی دیگر برخی منابع به الحدث اعلام کردند که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به زودی به طرابلس و بنغازی در لیبی می‌رود.

این درحالی است که ساعاتی قبل شرکت ملی نفت لیبی (NOC) پس از گزارش سومین حمله مشابه در روز‌های یکشنبه و دوشنبه، روز سه‌شنبه (۲۰ مرداد) اعلام کرد که در صورت تداوم حمله‌های پهپادی به تأسیسات نفتی در این شهر، ممکن است وضعیت فوق‌العاده اعلام و فعالیت پالایشگاه زاویه را به‌طور کامل متوقف کند.

شرکت ملی نفت لیبی همچنین اعلام کرد: در تازه‌ترین حمله پهپادی، یک کارخانه تحت‌مدیریت شرکت پالایش نفت زاویه هدف قرار گرفت و نزدیک مخزن اصلی نفت این کارخانه و شبکه خط لوله مورد استفاده برای تولید روغن برای بازار داخلی سقوط کرد. این حمله تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است.

تاکنون هیچ شخص یا نهادی مسئولیت این حمله‌ها بر عهده نگرفته است. مقام‌های لیبی هم عوامل این حمله‌ها را اعلام نکرده‌اند.

پالایشگاه زاویه، واقع در حدود ۴۰ کیلومتری (۲۵ مایلی) غرب طرابلس، از ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار بشکه در روز برخوردار است و به میدان نفتی شراره لیبی با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز متصل است.

پس از توقف فعالیت پالایشگاه راس لانوف، هم‌اکنون زاویه بزرگترین پالایشگاه عملیاتی لیبی به‌شمار می‌آید.

شرکت بازاریابی برگا پترولیوم اعلام کرد پس از اصابت این پهپاد در روز دوشنبه (۱۹ مرداد) آتش‌سوزی همراه با دود شدید در یکی از مخازن سوخت در انبار نفت پالایشگاه زاویه رخ داد.

در همین حال، وزارت نفت لیبی روز سه‌شنبه اعلام کرد: این مخزن که متعلق به شرکت برگا و حاوی حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین بود، آتش گرفت و ویران شد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که حمله‌های پهپادی مجتمع نفتی و پالایشگاه زاویه و یک کارخانه نمک‌زدایی را هدف قرار داده است.

شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه در بیانیه‌ای جداگانه با اعلام هدف قرار گرفتن این مخزن، وضعیت فوق‌العاده در این منطقه اعلام کرد و از مقام‌های کشور خواست این حادثه را بررسی کنند.

دو مهندس شاغل در این پالایشگاه روز دوشنبه از ادامه فعالیت این پالایشگاه خبر دادند.

اوایل روز شنبه هم یک پهپاد با یک مخزن نفتای تصفیه‌نشده در پالایشگاه زاویه برخورد کرد و سبب نشت آن شد، هر چند کارکنان این پالایشگاه موفق به مهار آن شدند.

برچسب ها: حمله پهپادی ، نیروگاه برق ، لیبی
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