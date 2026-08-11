رئیس‌جمهوری در پیامی با تبریک انتصاب سرتیپ حیدری به جانشینی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، نوشت: در شرایطی که تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی کشور، بیش از گذشته پیچیده و چندلایه شده است، تقویت آمادگی، هماهنگی میان نیرو‌ها و بهره‌مندی از تجربه‌های ارزشمند دفاعی و عملیاتی، ضرورتی راهبردی است.

جوان آنلاین: متن پیام تبریک مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«امیر سرتیپ کیومرث حیدری

جانشین محترم رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح

انتصاب مدبرانه جنابعالی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

در شرایطی که تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی کشور، بیش از گذشته پیچیده و چندلایه شده است، تقویت آمادگی، هماهنگی میان نیرو‌ها و بهره‌مندی از تجربه‌های ارزشمند دفاعی و عملیاتی، ضرورتی راهبردی است. بی‌تردید سوابق گرانبهای جنابعالی در عرصه فرماندهی و شناخت دقیق از اقتضائات نیرو‌های مسلح، سرمایه‌ای مهم برای ایفای این مأموریت است.

با گرامی‌دشت مقام والای همه شهدا به‌خصوص سرداران و فرماندهان شهید و پرافتخار ایران عزیز، امیدوارم در سایه الطاف الهی، توجهات حضرت ولی عصر و تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب در مأموریت‌های محوله سربلند و مؤید باشید.»