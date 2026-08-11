وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که آمریکا و ایران به دستیابی به نوعی توافق و صلح پایدار نزدیک شده‌اند.

جوان آنلاین: خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در گفتگویی با بلومبرگ گفت: آمریکا و ایران به دستیابی به نوعی توافق و صلح پایدار نزدیک شده‌اند.

به گزارش مهر، وی افزود: نشانه‌ها در چند روز گذشته نشان می‌دهد که ما به توافق صلح نزدیک شده‌ایم.

در همین راستا محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان برای مذاکره با مقامات ایرانی در بحبوحه تلاش‌های میانجیگری برای پایان دادن به درگیری جاری بین ایران و آمریکا وارد تهران شده است. یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که نقوی اوایل روز سه‌شنبه اسلام‌آباد را به مقصد پایتخت ایران ترک کرد تا در مورد روابط دوجانبه و مسائل مورد علاقه طرفین مذاکره کند.

این سفر یک ماه پس از آن انجام می‌شود که اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران برای مذاکره با همتای پاکستانی خود به اسلام‌آباد سفر کرد.

پاکستان، در کنار قطر، نقش میانجیگری کلیدی در تسهیل تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا در ماه ژوئن برای پایان دادن به درگیری اخیر بین دو کشور ایفا کردند.