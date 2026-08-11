جوان آنلاین: به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در راس یک هیئت عالی رتبه برای شرکت در اجلاس روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس و با هدف گسترش تعاملات پولی و بانکی بین المللی و تقویت دیپلماسی بانکی عازم هند شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، این سفر که با محوریت توسعه همکاریهای مالی چندجانبه انجام شده است بر راه کارهای عملیاتی برای تسهیل مبادلات تجاری، کاهش نقش دلار در تسویههای منطقهای و استفاده از ارزهای ملی میان کشورهای عضو بریکس تمرکز دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در جریان این اجلاس قرار است علاوه بر حضور در نشستهای اصلی بریکس، دیدارهای دوجانبهای نیز با برخی از مقامات کشورهای عضو بریکس داشته باشد.
شایان ذکر است، اعضای گروه بریکس با سهم بالا از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان، در سالهای اخیر تلاشهای گستردهای را برای ایجاد یک نظام مالی چند قطبی و مستقل از سامانههای غربی آغاز کردهاند و حضور فعال ایران در این اجلاس، گامی مهم در جهت خنثی سازی تحریمها و ایجاد بسترهای امن پولی تلقی میشود.