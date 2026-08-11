فریبکاری تل آویو برای تبرئه خود از جنایت در غزه

جوان آنلاین: دیدبان حقوق بشر اوروپا - مدیترانه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با استفاده گزینشی و گمراه کننده از اطلاعات منتشر شده توسط گروه تغذیه یونیسف مربوط به سال ۲۰۲۶، تلاش دارد از مسئولیت خود در قبال جنایت گرسنگی دادن به غیرنظامیان در نوار غزه فرار کند و به جعل واقعیتها و دستکاری آمار بپردازد.
این دیدبان به گزارش ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی در خصوص غزه پرداخته و نوشته است که تل آویو با ارائه آمار دستکاری شده، اوضاع غزه را خوب جلوه دهد.
این گزارش تأکید کرد که این مطالعه به این نتیجه نرسیده که «قحطی در نوار غزه وجود ندارد»، بلکه تنها وضعیت تغذیه را در یک دوره محدود در ژوئن ۲۰۲۶ اندازهگیری کرده است. در حالی که اعلام وضعیت قحطی طبق «طبقهبندی مرحلهای یکپارچه امنیت غذایی» (IPC)، بر یک زمینه زمانی و مکانی مشخص و شاخصهای ترکیبی شامل مصرف غذا، سوءتغذیه و نرخ مرگومیر استوار است.
همچنین این گزارشها پیشبینی کردهاند که تا آوریل ۲۰۲۷، بیش از ۷۴ هزار کودک به درمان برای سوءتغذیه حاد نیاز خواهند داشت.
دیدهبان اروپا مدیترانه همچنین رژیم صهیونیستی را به برخورد دوگانه با گزارشهای یونیسف متهم کرد و خاطر نشان کرد این رژیم در حالی برخی آمارهای این نهاد را به صورت گزینشی مورد استفاده قرار میدهد که مستندات مربوط به شهادت ۲۶۵ کودک فلسطینی از زمان اعلام آتشبس بر اثر بمباران، تیراندازی و حملات پهپادی را نادیده میگیرد.
این نهاد در پایان تاکید کرد جنایت گرسنگی دادن به غیرنظامیان منوط به رسیدن سوءتغذیه به درصد مشخص یا اعلام رسمی قحطی نیست، بلکه محروم کردن عامدانه غیرنظامیان از امکانات ضروری برای بقا، از جمله جلوگیری نظاممند از ورود کمکهای بشردوستانه، میتواند مصداق این جنایت باشد.