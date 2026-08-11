واکنش پلیس فتا به ادعاهای فضای مجازی

جوان آنلاین: سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا اظهار کرد: در پی وصول شکایت یکی از دستگاه‌ها نسبت به انتشار مطالب و ویدئوهایی در فضای مجازی که حاوی ادعاهای خلاف واقع و مطالب فاقد مستندات بوده که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شد، موضوع برابر دستور مرجع قضایی در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مازندران قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های فنی و سایبری نشان داد گرداننده یکی از صفحات فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام، ضمن طرح ادعاهایی علیه برخی دستگاه‌های اجرایی، مطالبی را نیز درباره روند اقدامات قانونی پلیس فتا و فرآیندهای قضایی منتشر کرده و برخی اقدامات انجام‌شده در اجرای دستورات مرجع قضایی را به‌صورت نادرست و خلاف واقع به مخاطبان القا کرده است.

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: پلیس فتا در این پرونده، همانند سایر پرونده‌ها، صرفاً در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرگونه احضار، تحقیق یا اقدام قانونی دیگر نیز تنها در همین چارچوب انجام می‌شود.

سردار مجید با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی در رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی گفت: نقد، مطالبه‌گری و بیان دیدگاه‌ها در چارچوب قانون از حقوق شهروندان است و پلیس فتا نیز در رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات، رعایت این حقوق را وظیفه خود می‌داند. بدیهی است بررسی ادعاها، گزارش‌ها و محتوای منتشرشده در فضای مجازی نیز صرفاً بر اساس مستندات و قوانین انجام می‌شود. همچنین سامانه ۱۹۷ پل ارتباطی شهروندان برای نظارتِ همگانی بر عملکرد پلیس است.