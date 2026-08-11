سیاستمدار مصری: با نبرد شکستن استخوان روبرو هستیم؛ آمریکا ناتوان است

جوان آنلاین: مصطفی بکری روزنامهنگار مشهور و نماینده پارلمان مصر با اشاره به اینکه آمریکا دو سوم از ذخایر موشکهایش را علیه ایران مصرف کرده است، گفت: ما هم اکنون با نبرد شکستن استخوان روبرو هستیم.
وی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه «اکسترا نیوز» تصریح کرد: ایرانیها پس از توقف حملات آمریکا قصد پایان دادن به جنگ را ندارند، بلکه در پی کسب حداکثر دستاوردها در رابطه با نفوذ منطقهای خود و بهدست آوردن امتیازی فوری در تنگه هرمز هستند.
وی با اشاره به اینکه برنامه هستهای علت اصلی جنگ بود اما اکنون تنگه هرمز به محور اصلی مناقشه بدل شده است، افزود: تنگه هرمز به مهمترین برگ برنده سیاسی در دست ایران تبدیل شده، چرا که تهران توانسته است این تنگه را سیاسی کرده، در خدمت محاسبات خود به کار گیرد و از آن بهعنوان ابزار فشار در تنشهای جاری استفاده کند.
بکری با تأکید بر اینکه طرف آمریکایی قادر به انجام هیچ اقدامی نیست، خاطرنشان کرد: فکر کردن به حمله زمینی به کشوری با مساحت یک و نیم میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی ۱۰۰ میلیونی، فراتر از توان آمریکا است.
مصطفی بکری در ادامه اظهار داشت: هرگونه تلاش برای ورود به جزیره «خارک» تلفات سنگینی به همراه خواهد داشت که دونالد ترامپ، بهویژه در آستانه انتخابات ماه نوامبر کنگره، توان تحمل آن را ندارد.
وی افزود: ما در برابر یک نبرد مرگ و زندگی قرار گرفتهایم که هدف آن، تسلط و سلطهگری کامل هر یک از طرفین است.
این نماینده پارلمان مصر توضیح داد: طرف ایرانی از طرز فکر نظارت مشترک بر تنگه هرمز با عمان عقبنشینی کرده و بر کنترل کامل خود بر این تنگه متوسل شده است.
وی با اشاره به اظهارات فرماندهان نظامی امریکایی گفت: ایران روی عامل زمان و فرسایش حساب باز کرده است به طوری که این امر باعث شده ایالات متحده دو سوم از موشکهای خود را مصرف کند و تنها یکسوم از آن باقی بماند.
بکری در پایان خاطرنشان کرد: این تحولات در سایه تغییرات اعمال شده توسط رهبر ایران در سطح فرماندهان نظامی و تثبیت احمد وحیدی در رأس سپاه پاسداران رخ میدهد که اکنون حرف نهایی را در میدان میزند و در هماهنگی کامل با رهبری عمل میکند.