پیام تبریک رئیس جمهور به سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک به سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، سپاه پاسداران را بهعنوان میراثی بیبدیل در فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی نامید و تصریح کرد: سپاه پاسداران همواره نهاد اثرگذار در دفاع از کشور و صیانت از امنیت ملی بوده است.
رئیس جمهور همچنین امروز تقویت بازدارندگی، ارتقای توان علمی و فناورانه، استفاده از ظرفیت علمی و معنوی جوانان و نخبگان و حفظ آمادگی برای دفاع از ایران، در کنار کمک به تقویت انسجام ملی، از الزامات اقتدار کشور نامید و گفت: مسئولیت فرماندهی این مجموعه بزرگ و راهبردی، بهویژه در شرایط حساس امروز، نیازمند تجربه، شجاعت، دوراندیشی و شناخت دقیق از منافع ملی و اقتضائات منطقه است؛ ویژگیهایی که در کارنامه جنابعالی بهروشنی دیده میشود.
متن پیام تبریک رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی مقام عالیقدر رهبری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گواهی روشن بر لیاقت، درایت، بصیرت و مجاهدتهای خستگیناپذیر شما در سنگرهای دفاع از کیان ایران اسلامی است.
سپاه پاسداران بهعنوان میراثی بیبدیل در فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی، همواره نهاد اثرگذار در دفاع از کشور و صیانت از امنیت ملی بوده است. مسئولیت فرماندهی این مجموعه بزرگ و راهبردی، بهویژه در شرایط حساس امروز، نیازمند تجربه، شجاعت، دوراندیشی و شناخت دقیق از منافع ملی و اقتضائات منطقه است؛ ویژگیهایی که در کارنامه جنابعالی بهروشنی دیده میشود.
تجربه ارزشمند شما در مسئولیتهای مختلف فرماندهی و مدیریتی، بهویژه در عرصههای دفاعی، پشتوانهای مهم برای هدایت سپاه در مرحلهای تازه از مأموریتهای آن است. امروز تقویت بازدارندگی، ارتقای توان علمی و فناورانه، استفاده از ظرفیت علمی و معنوی جوانان و نخبگان و حفظ آمادگی برای دفاع از ایران، در کنار کمک به تقویت انسجام ملی، از الزامات اقتدار کشور است.
دولت وفاق ملی، تقویت همدلی و همکاری میان همه ارکان نظام و نیروهای مسلح را ضرورتی برای عبور موفق کشور از شرایط حساس کنونی میداند و بر تداوم همکاری میان دولت و سپاه در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی تأکید دارد.
اینجانب ضمن تبریک این مسئولیت خطیر و گرامیدشت مقام شامخ شهید پرافتخار و سرافراز امیر سپهبد پاکپور، امیدوارم در سایه الطاف خداوندی، توجهات حضرت ولی عصر و تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب در مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران