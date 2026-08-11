تاثیر مستقیم کاهش ذخایر تسلیحاتی پنتاگون بر محاسبات نظامی و سیاست خارجی آمریکا

نشریه «گلوبال تایمز» چین با اشاره به خالی شدن انبار موشک‌های پدافندی آمریکا پس از جنگ علیه ایران، توان تسلیحاتی واشنگتن را زیر سوال برد و نوشت: قدرتی که روزی بی‌پایان به نظر می‌رسید، اکنون پشت درهای خالی زرادخانه‌هایش متوقف شده است.

جوان آنلاین: این رسانه چاپ پکن در تحلیلی درمورد وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا، عنوان کرد که تداوم جنگ با ایران فشار قابل‌توجهی بر زرادخانه و ظرفیت تولید صنایع نظامی واشنگتن وارد کرده است؛ فشاری که به اعتقاد این رسانه می‌تواند بر محاسبات نظامی و سیاست خارجی آمریکا اثر بگذارد.

این رسانه با اشاره به تغییر لحن اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال ایران، آن را در ارتباط با وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا تفسیر کرده و نوشته: تغییر رویکرد واشنگتن الزاما نتیجه یک تصمیم راهبردی برای کاهش تنش نیست، بلکه می‌تواند تحت تاثیر محدودیت‌های عملیاتی ارتش آمریکا قرار داشته باشد.

گلوبال تایمز به گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی آمریکا از جمله پاتریوت و تاد اشاره و عنوان کرد که موجودی موشک‌های پاتریوت در سطح جهانی از حدود ۲ هزار و ۲۰۰ فروند پیش از جنگ به کمتر از ۸۲۷ فروند رسیده و ذخایر تاد نیز از ۴۵۲ به کمتر از ۲۷۸ فروند کاهش یافته است.

این رسانه همچنین با استناد به گزارش‌هایی درباره کاهش شدید ذخایر موشک‌های دوربرد دقیق، استدلال می‌کند که افزایش تولید تسلیحات نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکل موجود را حل کند.

مشکل فقط مهمات نیست

گلوبال تایمز مساله را فراتر از کاهش ذخایر موشکی دانسته و آن را نشانه‌ای از فشار بر پایه صنعتی و زنجیره تامین دفاعی آمریکا ارزیابی کرده است.

براساس این تحلیل، تولید برخی تجهیزات پیشرفته نظامی آمریکا زمان‌بر است و افزایش ناگهانی سفارش‌ها نمی‌تواند به سرعت ظرفیت تولید را چند برابر کند.

این رسانه به زمان مورد نیاز برای تولید موشک‌های پاتریوت و تاماهاوک اشاره کرده و نتیجه گرفته است که کمبود مواد اولیه، موتور، قطعات الکترونیکی و فرآیندهای تایید و آزمایش، امکان واکنش سریع صنایع دفاعی را محدود می‌کند.

گلوبال تایمز همچنین به مشکلات مربوط به تجهیزات فرسوده، کمبود قطعات یدکی و وابستگی ارتش آمریکا به فرایندی موسوم به «قطعه‌برداری» از برخی تجهیزات برای عملیاتی نگه داشتن تجهیزات دیگر اشاره کرده است.

از نگاه این رسانه، مجموعه این عوامل تصویری از صنعتی ارائه می‌دهد که با چالش‌هایی در زمینه زنجیره تامین، تجهیزات قدیمی و کمبود قطعات مواجه است.

مواد معدنی حیاتی؛ حلقه دیگری از فشار

بخش دیگری از این تحلیل به عناصر نادر خاکی و تنگستن اختصاص دارد؛ موادی که در تولید بسیاری از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته کاربرد دارند.

گلوبال تایمز با بیان اینکه آمریکا در تلاش است از ضایعات صنعتی و مواد دورریختنی، تنگستن بازیابی کند، این اقدام از سوی واشنگتن را نشانه‌ای از افزایش نگرانی این کشور درباره امنیت زنجیره تتمین مواد اولیه راهبردی می‌داند.

در روایت این رسانه، مساله اصلی صرفا کاهش تعداد موشک‌ها نیست، بلکه توان یک قدرت برای جایگزین کردن سریع تجهیزات مصرف‌شده و حفظ سطح عملیات نظامی در بلندمدت اهمیت بیشتری دارد.

جنگ‌های فرسایشی و فشار بر توان آمریکا

گلوبال تایمز با اشاره به درگیری همزمان آمریکا با فشارهای نظامی و راهبردی، تاکید کرد که تداوم جنگ‌های فرسایشی می‌تواند ظرفیت این کشور برای حفظ حضور نظامی در چند منطقه را تحت فشار قرار دهد.

البته این ادعاها و برآوردهای مربوط به میزان دقیق ذخایر تسلیحاتی آمریکا باید با احتیاط بررسی شوند، زیرا بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به موجودی واقعی مهمات و ظرفیت عملیاتی ارتش‌ها محرمانه است.

با این حال، بحث درباره ظرفیت تولید، ذخایر مهمات، مواد معدنی حیاتی و توان جایگزینی تجهیزات مصرف‌شده در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در ارزیابی قدرت نظامی آمریکا تبدیل شده است.

گلوبال تایمز در پایان استدلال می‌کند که چالش اصلی برای یک قدرت نظامی نه صرفا شکست در یک نبرد، بلکه فرسایش تدریجی ذخایر و ظرفیت صنعتی در اثر مصرف مداوم قدرت نظامی است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تداوم جنگ‌های طولانی‌مدت، بر توان آمریکا برای حفظ برتری نظامی خود در مناطق مختلف جهان تأثیر بگذارد.