سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جنگ رمضان موجب بازگشت بخشی از هزینه‌های جنگ به آمریکا و متحدانش شد، گفت: این جنگ آسیب‌پذیری راهبردی آمریکا و تاثیر قدرت جمهوری اسلامی بر معادله‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی روز سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی شهید آوینی قم، اظهار کرد: آمریکا در بسیاری از جنگ‌های خود تلاش کرده‌است هزینه جنگ را خارج از کشورش تعریف کند و کشورهای مختلف درگیر جنگ باشند، بدون اینکه سرزمین آمریکا آسیب ببیند، اما در جنگ رمضان این آسیب به خود آمریکا بازگشت.

وی افزود: این قدرت، حاصل توان نیروی قدس جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که توانست هزینه جنگ را به طرف مقابل بازگرداند.

آمریکا زیرساخت‌های ایران را تهدید کرد

محبی گفت: آمریکا در بحبوحه جنگ تهدید کرد که اگر ایران تسلیم نشود، همه زیرساخت‌های کشور را هدف قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی نیز در واکنش تاکید کرد تمام زیرساخت‌های آمریکا، متحدان این کشور و رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهد داد.

وی افزود: پس از حمله آمریکا به میدان گازی پارس جنوبی و هاب عسلویه، موجی از موشک‌های دوربرد، نقطه‌زن و پرتوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر زیرساخت‌هایی که متعلق به آمریکا، مشترک با این کشور، متعلق به رژیم صهیونیستی یا کشورهای هم‌پیمان آنها بود، فرود آمد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در نتیجه، هزینه جنگ به خود طرف مقابل بازگردانده شد و آنها دیگر نتوانستند جنگ را با همان روند ادامه دهند.

محبی با اشاره به تهدید آمریکا برای بازگرداندن ایران به عصر حجر و از بین بردن تمدن ایران گفت: جمهوری اسلامی نیز در پاسخ تاکید کرد در صورت عملی شدن این تهدید، گلوگاه‌های انرژی در اختیار ایران است و می‌تواند هزینه سنگینی به طرف مقابل تحمیل کند.

وی افزود: صدها هزار مایل خطوط انتقال انرژی، هزاران نیروگاه و همه سامانه‌های آمریکایی و غیرآمریکایی و حتی زیرساخت‌های جهانی متصل به اینترنت در معرض تهدید قرار دارند.

محبی تاکید کرد: پیام جمهوری اسلامی این بود که در برابر تهدید، تهدید متقابل وجود دارد و اگر آمریکا تهدید خود را عملی کند، ایران نیز تهدید خود را عملی خواهد کرد.

وی فرسایش جنگ‌افزارهای آمریکا را از دیگر پیامدهای جنگ رمضان دانست و گفت: امروز سلاح‌های راهبردی آمریکا که این کشور به آنها نیاز جدی دارد، دچار فرسایش و کاهش قابل توجه شده و جایگزینی آنها نیز به این زودی امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی سپاه افزود: دکترین آمریکا بر جنگیدن همزمان در چند جبهه استوار است و کاهش تسلیحات برای این کشور در قلب اقیانوس آرام، در مقابل روسیه و چین و همچنین در جبهه‌هایی که آمریکا آنها را تهدید تلقی می‌کند، تهدید بزرگی است.

خبرنگاران باید این قدرت را روایت کنند

محبی گفت: خبرنگاران باید این قدرت را روایت کنند، ماندگار سازند و به نسل‌های آینده منتقل نمایند.

وی افزود: اتفاق‌هایی که در دوران دفاع مقدس رخ داده، گاهی آن‌قدر خارق‌العاده است که هنگام نقل آنها احساس می‌شود مخاطب باور نمی‌کند؛ از این‌رو اگر وقایع امروز ثبت نشود، ممکن است نسل‌های آینده نیز باور نکنند که جمهوری اسلامی در سال‌های طولانی تحریم توانسته باشد یک ابرقدرت را زمین‌گیر کند.

محبی تاکید کرد: این قدرت نباید دست‌کم گرفته شود و خبرنگاران باید در زمینه روایت‌گری، واقع‌سازی و ادراک‌سازی این قدرت نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین به هشدارهای آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که در صورت انجام اقدام‌های مختلف چه خواهد کرد و ایران نیز در پاسخ اعلام کرده است صدها هزار مایل خطوط انتقال، هزاران نیروگاه و سامانه‌های مختلف در تیررس قرار دارند.

محبی افزود: تهدید در برابر تهدید مطرح است و اگر آمریکا بخواهد تهدید خود را عملی کند، جمهوری اسلامی نیز تهدید خود را عملی خواهد کرد و در این صورت، آمریکا متضرر خواهد شد.

این جنگ بر زنجیره تامین جهانی تاثیر گذاشت

وی خاطرنشان کرد: ویژگی دیگر جنگ رمضان این بود که این جنگ بر زنجیره تامین جهانی تاثیر گسترده گذاشت و جمهوری اسلامی توانست این زنجیره را در حوزه‌های مختلف تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی از جمله کود شیمیایی، این تاثیر به صورت مستقیم بر زندگی کشورهای‌ غربی و به‌ویژه آمریکا اثر گذاشت.

محبی یادآور شد: پیش از جنگ رمضان روزانه بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ کشتی از دهانه خلیج فارس خارج می‌شد، اما در زمان جنگ این تعداد به ۶ تا هفت کشتی رسید.

وی ادامه داد: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کشتی بارگیری‌شده در داخل تنگه هرمز متوقف شدند و در بازارهای مالی نیز کل بازارهای مالی جهان تحت تاثیر قرار گرفت.

سخنگوی سپاه افزود: هزینه حمل‌ونقل و بیمه به شدت افزایش یافت و هزینه خواب کشتی‌ها در خلیج فارس نیز بالا رفت که این موضوع بر هزینه تامین زنجیره مواد غذایی و کالاهای دیگر اثرگذار است.

محبی با اشاره به قطعه‌های الکترونیکی اظهار داشت: بُردهای چاپی از قطعه‌های مهم مورد استفاده در تولید تلفن همراه، رایانه و سرورهای هوش مصنوعی است و یکی از مواد مهم این بردها که با تولید بالا و خلوص بالا تولید می‌شد، در عربستان قرار داشت که تولید آن در زمان جنگ رمضان متوقف شد و قیمت این قطعه‌ها نیز افزایش یافت.

وی افزود: حدود ۱۰ درصد آلومینیوم مورد نیاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و بحرین سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن آلومینیوم تولید می‌کند.

محبی ادامه داد: بحرین و امارات روی هم دو سوم آلومینیوم منطقه خلیج فارس را تولید می‌کردند که تولید آنها در جریان جنگ رمضان متوقف شد و سالانه حدود سه میلیون تن از تولید آلومینیوم جهان کاهش پیدا کرد.

وی گفت: برای درک تاثیر این موضوع بر اقتصاد آمریکا کافی است بدانیم این کشور ۶۰ درصد آلومینیوم مورد نیاز خود را از خارج تامین می‌کند.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: جنگ رمضان از این جهت ویژگی ممتازی داشت که کل زنجیره تامین دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

جغرافیا به معادلات جنگ و قدرت بازگشت

محبی گفت: ویژگی دیگر جنگ رمضان این بود که در یک چرخش تاریخی، جغرافیا بار دیگر به معادله‌های جنگ و قدرت بازگشت.

وی افزود: در گذشته جغرافیا یکی از مولفه‌های قدرت بود؛ برای نمونه در جنگ جهانی دوم سرزمین و جغرافیای ایران در خدمت نیروهای روس قرار گرفت و به آن لقب پل پیروزی داده شد، اما پس از تغییر نوع تسلیحات و جنگ‌افزارها، نقش جغرافیا در معادله‌های جنگ کاهش یافت.

سخنگوی سپاه بیان کرد: در جنگ رمضان بار دیگر تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین جغرافیاهای جنگی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: تنگه هرمز برای ایران فقط یک گذرگاه اقتصادی نیست، بلکه یک مولفه قدرت است؛ مولفه‌ای که ۶۷ سال در اختیار ایران نبود و امروز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

محبی با اشاره به حضور نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس گفت: آمریکا در دوران دفاع مقدس بیش از ۱۰۰ شناور جنگی در خلیج فارس داشت و پیش از جنگ رمضان نیز ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در این منطقه داشت، اما امروز حتی یک شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور ندارد.

اروپا در جنگ رمضان همراهی نکرد

وی گفت: اروپا در بیشتر جنگ‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی همراه آمریکا بود، اما در جنگ رمضان این همراهی را نداشت و تهدید و دعوت آمریکا نیز اثری بر این موضع نگذاشت.

محبی افزود: آمریکا پنج‌هزار نیرو را از آلمان خارج کرد، اما این اقدام نیز تاثیری در موضع اروپا نداشت و شکاف ایجادشده حتی به رابطه میان آمریکا و ناتو نیز کشیده شد.

مسوول معاونت روابط عمومی سپاه تصریح کرد: در نخستین شب حمله رژیم صهیونیستی به لبنان نیز ناتو این حمله را محکوم کرد.