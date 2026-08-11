جوان آنلاین: در طول تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران که اکنون وارد ششمین ماه خود شده است، پالایشگاههای مستقل چین که به تیپاتها معروف هستند، در بحبوحه افزایش قیمتهای بینالمللی نفت خام و آنچه که به نظر میرسد سیاست غیررسمی چین برای کاهش واردات نفت خام بوده است، از ذخایر خود استفاده کرده و خرید و واردات خود را محدود کردند. چین میتوانست واردات را کاهش دهد زیرا تخمین زده میشد که بیش از ۱.۳ میلیارد بشکه نفت خام در تمام ذخایر تجاری و استراتژیک ذخیره کرده باشد.
به گزارش ایسنا، با این حال، طبق دادههای شرکت تحقیقاتی «انرژی اسپکتس» که توسط بلومبرگ ذکر شده است، تخمین زده میشود که ذخایر فعلی در شاندونگ در پایان ژوئیه، به پایینترین سطح در هشت ماه گذشته یعنی حدود ۳۶۰ میلیون بشکه رسیده باشد. میزان برداشت از ذخایر نفت، تنها در ژوئیه حدود ۳۵ میلیون بشکه بود که بزرگترین کاهش در یک ماه از زمان شروع تخمین و جمعآوری دادهها توسط «انرژی اسپکتس» در سال ۲۰۱۶ است.
بنابراین انتظار میرود پالایشگاههای مستقل چینی واردات نفت ایران را از ماه اوت افزایش دهند؛ به خصوص پس از اینکه میلیونها بشکه نفت خام ایران در اواسط ژوئن تا اوایل ژوئیه، پیش از بازگشت محاصره دریایی آمریکا، از تنگه هرمز خارج شد تا به آسیا ارسال شود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، دادههای گمرکی هفته گذشته نشان داد که کل واردات نفت خام چین در ژوئیه با ۲۲ درصد افزایش نسبت به ژوئن که پایینترین سطح یک دهه گذشته بود، به میانگین ۸.۴۵ میلیون بشکه در روز رسید.