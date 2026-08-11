پیام تبریک پزشکیان به سرلشکر عبداللهی

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک به سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، این انتصاب را تبریک گفت و اظهار کرد: دولت وفاق ملی، نیروهای مسلح را از ارکان اقتدار، امنیت و استقلال کشور میداند و بر ضرورت همافزایی و هماهنگی همه بخشهای نظام برای صیانت از امنیت ملی، منافع و تمامیت ارضی کشورمان تأکید دارد.
متن پیام تبریک رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی
رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح
انتصاب هوشمندانه جنابعالی را از سوی رهبر عالیقدر و فرمانده معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض میکنم.
در شرایطی که صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، هماهنگی و آمادگی همهجانبه است، مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح از جایگاهی ممتاز و راهبردی برخوردار است. تجربه ارزشمند جنابعالی در عرصههای مختلف فرماندهی و حضور مؤثر در میدان دفاع از کشور، پشتوانهای گرانسنگ برای ایفای این مسئولیت خطیر خواهد بود.
امروز اقتدار ایران عزیز، در کنار توان دفاعی، به انسجام و همافزایی نیروهای مسلح و بهرهگیری از دانش، تجربه و ظرفیتهای نوین دفاعی کشور وابسته است. اطمینان دارم جنابعالی با نگاه راهبردی و آیندهنگر، در مسیر تقویت هماهنگی میان نیروهای مسلح و ارتقای توان بازدارندگی کشور، منشأ آثار ارزشمند خواهید بود.
دولت وفاق ملی، نیروهای مسلح را از ارکان اقتدار، امنیت و استقلال کشور میداند و بر ضرورت همافزایی و هماهنگی همه بخشهای نظام برای صیانت از امنیت ملی، منافع و تمامیت ارضی کشورمان تأکید دارد.
از خداوند متعال برای جنابعالی در این مسئولیت بزرگ، توفیق روزافزون و برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عزت، اقتدار و سربلندی مسئلت دارم.
با گرامیدشت مقام شامخ شهید پرافتخار و سرافراز امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، امیدوارم در سایه الطاف الهی، توجه حضرت ولی عصر و تدابیر داهیانه فرماندهی کل قوا در مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران