کد خبر: 1373665
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳
سیاست » اخبار کلی

پیام تبریک پزشکیان به سرلشکر عبداللهی

پزشکیان رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک انتصاب سرلشکر عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تجربه ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های مختلف فرماندهی پشتوانه‌ای گران‌سنگ خواهد بود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک به سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، این انتصاب را تبریک گفت و اظهار کرد: دولت وفاق ملی، نیروهای مسلح را از ارکان اقتدار، امنیت و استقلال کشور می‌داند و بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی همه بخش‌های نظام برای صیانت از امنیت ملی، منافع و تمامیت ارضی کشورمان تأکید دارد.

متن پیام تبریک رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح

انتصاب هوشمندانه جنابعالی را از سوی رهبر عالی‌قدر و فرمانده معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

در شرایطی که صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، هماهنگی و آمادگی همه‌جانبه است، مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح از جایگاهی ممتاز و راهبردی برخوردار است. تجربه ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های مختلف فرماندهی و حضور مؤثر در میدان دفاع از کشور، پشتوانه‌ای گران‌سنگ برای ایفای این مسئولیت خطیر خواهد بود.

امروز اقتدار ایران عزیز، در کنار توان دفاعی، به انسجام و هم‌افزایی نیروهای مسلح و بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت‌های نوین دفاعی کشور وابسته است. اطمینان دارم جنابعالی با نگاه راهبردی و آینده‌نگر، در مسیر تقویت هماهنگی میان نیروهای مسلح و ارتقای توان بازدارندگی کشور، منشأ آثار ارزشمند خواهید بود.

دولت وفاق ملی، نیروهای مسلح را از ارکان اقتدار، امنیت و استقلال کشور می‌داند و بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی همه بخش‌های نظام برای صیانت از امنیت ملی، منافع و تمامیت ارضی کشورمان تأکید دارد.

از خداوند متعال برای جنابعالی در این مسئولیت بزرگ، توفیق روزافزون و برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عزت، اقتدار و سربلندی مسئلت دارم.

با گرامیدشت مقام شامخ شهید پرافتخار و سرافراز امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، امیدوارم در سایه الطاف الهی، توجه حضرت ولی عصر و تدابیر داهیانه فرماندهی کل قوا در مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تبریک ، سرلشکر عبداللهی
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