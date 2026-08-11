سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که مذاکرات عمان و ایران به مرحله پیشرفته‌ای رسیده و از دو طرف پاسخ‌های مثبتی دریافت شده است.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: مذاکرات بین عمان و ایران به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است و ما از عمان و ایران پاسخ‌های مثبتی دریافت کرده‌ایم. مذاکرات در مرحله حساسی قرار دارد و ما از تمام تلاش‌ها برای کاهش تنش حمایت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با تاکید بر اینکه مذاکرات بین ایران و عمان در مورد تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: قطر از هر فرمولی که امنیت تنگه هرمز و آزادی دریانوردی را تضمین کند و مانع از تبدیل شدن آن به ابزاری برای فشار سیاسی شود، حمایت می‌کند. ما به عنوان میانجی خواهان بازگشایی تنگه هرمز در اسرع وقت هستیم.

وی افزود که امنیت منطقه‌ای یک مسئولیت جمعی است و نیازمند هماهنگی مشترک منطقه‌ای است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در بخش دیگری از اظهاراتش درباره غزه نیز گفت: ما به تلاش‌های خود در هماهنگی با آمریکا و شرکای منطقه‌ای خود برای اجرای توافق غزه ادامه می‌دهیم. ما به جامعه بین‌المللی برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت اجرای توافق غزه متکی هستیم.