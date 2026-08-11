شاگردان پیاتزا حریفان خود را در والیبال قهرمانی آسیا شناختند

جوان آنلاین: مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار میشود.
مراسم قرعه کشی این رقابتها امروز (سهشنبه ۲۰مرداد) با حضور رامون سوزارا رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا در شهر میزبان این مسابقات برگزار شد.
این رقابتها با حضور ۱۲ تیم در سه گروه مقدماتی آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران با تیمهای چین، هند و نیوزیلند در گروه دوم همگروه شد.
گروه بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
گروه اول: ژاپن (میزبان)، استرالیا، بحرین و عمان
گروه دوم: ایران، چین، هند و نیوزیلند
گروه سوم: قطر، کره جنوبی، چین تایپه و تایلند
در پایان مرحله مقدماتی، بر اساس مقررات مسابقات، تیمهای اول و دوم هر گروه، در مجموع شش تیم، مستقیماً راهی مرحله حذفی میشوند. دو سهمیه باقیمانده نیز به دو تیم برتر از میان سه تیم سوم گروهها اختصاص پیدا میکند. برای تعیین این دو تیم، ابتدا تعداد بردها، سپس امتیازهای مسابقات، نسبت ستهای برده به باخته، نسبت امتیازهای کسبشده به امتیازهای از دسترفته و در نهایت نتایج رودررو ملاک خواهد بود.
اما مرحله یکچهارم نهایی بر اساس جایگاه تیمها در گروهها برگزار نمیشود. بلکه پس از پایان مرحله مقدماتی، کنفدراسیون والیبال آسیا هر هشت تیم صعودکننده را با استفاده از Combined Team Ranking System (سیستم رتبه بندی ترکیبی) از رتبه ۱ تا ۸ دستهبندی میکند. به این ترتیب، ممکن است یک تیم که به عنوان تیم دوم گروه خود صعود کرده، در رتبهبندی نهایی بالاتر از یک تیم صدرنشین گروه دیگر قرار بگیرد، اگر عملکرد بهتری در مرحله مقدماتی داشته باشد.
پس از مشخص شدن این رتبهبندی، جدول مرحله حذفی بر اساس سیدبندی جدید بسته میشود؛ به گونهای که تیم اول با تیم هشتم، تیم دوم با تیم هفتم، تیم سوم با تیم ششم و تیم چهارم با تیم پنجم دیدار خواهند کرد. برندگان این مسابقات به نیمهنهایی صعود میکنند و بازندگان از دور رقابتها کنار میروند و در نهایت قهرمان این رقابتها نخستین سهمیه قاره کهن در مسابقات والیبال مردان المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را به دست آورد و سه تیم اول تا سوم نیز سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ کسب خواهند کرد.
تیمهای ژاپن، چین، کره جنوبی و ایران از جمله مدعیان قهرمانی این رقابتها هستند.
تمرینات تیم ملی والیبال ایران از روز سهشنبه ششم مردادماه با حضور ۱۴ بازیکن آغاز شده است و در حال حاضر با ۲۸ بازیکن در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانیخرم پیگیری میشود.
عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، علی حاجیپور، محسن دلاوری، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، مبین نصری، محمد ولیزاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، نیما باطنی، محمدرضا حضرتپور، حسین حاجیکلاته، علی رمضانی، عمران کوگجلی، امین اسماعیلنژاد، امیرمحمد گلزاده، علیرضا عبدالحمیدی، امیرحسین اسفندیار، متین حسینی، اسماعیل مسافر، احسان دانشدوست، شایان محرابی، آرمین قیلجنیازی، علیرضا فراهانی مصلحآبادی، کمیل خجسته و مهران توانا بازیکنان حاضر در اردو هستند که در دو گروه تمرینات خود را زیر نظر روبرتو پیاتزا دنبال میکنند.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدیراد و علی فتاحی (مربیان)، جیوانی روسی (مربی بدنساز)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، پیمان نعمتپور (مربی بدنساز)، سجاد نوری (ماساژور)، عیسی سنگدوبینی، پویا عزیزی و سجاد تاروردی (مربیان اردو) بر تمرینات تیم ملی نظارت دارند.
تیم ملی والیبال ایران ۲۹ مردادماه با ۱۴ بازیکن راهی اردوی تدارکاتی روسیه خواهد شد تا پس از برگزاری اردوی ۱۰ روزه، برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا عازم ژاپن شود.