کد خبر: 1373660
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
جامعه » اخبار كلی
رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد

تمهیدات اورژانس در مراسم پایانی ماه صفر؛ استقرار۶۰ آمبولانس و ۱۴ اتوبوس‌ آمبولانس در مشهد

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور از آماده‌ باش و استقرار گسترده نیروها و تجهیزات اورژانسی برای پوشش مراسم پایانی ماه صفر و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) خبر داد.

جوان آنلاین: دکتر جعفر میعادفر با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌ شده برای ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده زائران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و حرکت بخشی از زائران به صورت پیاده، برنامه‌ریزی برای تأمین سلامت آنان از ماه‌های گذشته در دستور کار کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین و ستاد ملی زیارت قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: همزمان با افزایش دمای هوا و ضرورت توجه بیشتر به وضعیت سلامت زائران، سازمان اورژانس کشور با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، ظرفیت‌های لازم را برای پاسخگویی سریع به حوادث و نیازهای درمانی در مسیرهای پرتردد و نقاط تجمع زائران فراهم کرده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه مجموعه‌ای از نیروها و تجهیزات تخصصی برای این مأموریت در نظر گرفته شده است، گفت: آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، موتورلانس، بالگرد و بیمارستان صحرایی در کنار سایر ظرفیت‌های دستگاه‌های همکار، در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و نقاط پرتردد مستقر شده‌اند تا خدمات فوریتی مورد نیاز زائران در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

میعادفر از اختصاص ظرفیت ویژه ناوگان عملیاتی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد و افزود: برای پوشش مراسم پایانی ماه صفر، ۶۰ دستگاه آمبولانس، ۱۴ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۲۰ دستگاه آمبولانس رزرو و ۱۰ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس رزرو در نظر گرفته شده است تا در صورت افزایش مأموریت‌ها، امکان تقویت فوری ناوگان عملیاتی وجود داشته باشد.

وی همچنین از پیش‌بینی ظرفیت ویژه هوایی و پیاده برای پوشش مراسم خبر داد و افزود: ۲ فروند بالگرد اورژانس نیز برای این مراسم در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و انتقال سریع بیماران و مصدومان انجام شود. همچنین تیم‌های اورژانس پیاده در نقاط پرتراکم و میان جمعیت مستقر و در حال فعالیت هستند تا در صورت بروز حادثه یا نیاز فوری، امکان دسترسی سریع به زائران و ارائه خدمات اولیه درمانی فراهم باشد.

میعادفر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رعایت موازین بهداشتی در فرایند توزیع مواد غذایی و آشامیدنی تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای توزیع غذا و آب شربت در میان زائران، نظارت مستمر بر سلامت مواد غذایی و آب مصرفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در کنار نیروهای اورژانس، تیم‌های بهداشتی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در مسیر حضور دارند و با انجام نظارت‌های لازم، اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت زائران و جلوگیری از بروز بیماری‌های احتمالی را دنبال می‌کنند.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، وی ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، از همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و تمامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این مأموریت قدردانی و اظهار امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌ شده، مراسم پایانی ماه صفر در شرایطی ایمن برگزار شود و زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ایام را با سلامت و آرامش پشت سر بگذارند.

برچسب ها: جعفر میعادفر ، اورژانس کشور ، ماه صفر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

کاهش دمای تهران از فردا

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

محمد حقیقی درگذشت

قبوض نجومی برق!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار