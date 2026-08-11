تمهیدات اورژانس در مراسم پایانی ماه صفر؛ استقرار۶۰ آمبولانس و ۱۴ اتوبوس‌ آمبولانس در مشهد

رئیس سازمان اورژانس کشور از آماده‌ باش و استقرار گسترده نیروها و تجهیزات اورژانسی برای پوشش مراسم پایانی ماه صفر و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) خبر داد.

جوان آنلاین: دکتر جعفر میعادفر با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌ شده برای ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده زائران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و حرکت بخشی از زائران به صورت پیاده، برنامه‌ریزی برای تأمین سلامت آنان از ماه‌های گذشته در دستور کار کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین و ستاد ملی زیارت قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: همزمان با افزایش دمای هوا و ضرورت توجه بیشتر به وضعیت سلامت زائران، سازمان اورژانس کشور با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، ظرفیت‌های لازم را برای پاسخگویی سریع به حوادث و نیازهای درمانی در مسیرهای پرتردد و نقاط تجمع زائران فراهم کرده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه مجموعه‌ای از نیروها و تجهیزات تخصصی برای این مأموریت در نظر گرفته شده است، گفت: آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، موتورلانس، بالگرد و بیمارستان صحرایی در کنار سایر ظرفیت‌های دستگاه‌های همکار، در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و نقاط پرتردد مستقر شده‌اند تا خدمات فوریتی مورد نیاز زائران در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

میعادفر از اختصاص ظرفیت ویژه ناوگان عملیاتی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد و افزود: برای پوشش مراسم پایانی ماه صفر، ۶۰ دستگاه آمبولانس، ۱۴ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۲۰ دستگاه آمبولانس رزرو و ۱۰ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس رزرو در نظر گرفته شده است تا در صورت افزایش مأموریت‌ها، امکان تقویت فوری ناوگان عملیاتی وجود داشته باشد.

وی همچنین از پیش‌بینی ظرفیت ویژه هوایی و پیاده برای پوشش مراسم خبر داد و افزود: ۲ فروند بالگرد اورژانس نیز برای این مراسم در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و انتقال سریع بیماران و مصدومان انجام شود. همچنین تیم‌های اورژانس پیاده در نقاط پرتراکم و میان جمعیت مستقر و در حال فعالیت هستند تا در صورت بروز حادثه یا نیاز فوری، امکان دسترسی سریع به زائران و ارائه خدمات اولیه درمانی فراهم باشد.

میعادفر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رعایت موازین بهداشتی در فرایند توزیع مواد غذایی و آشامیدنی تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای توزیع غذا و آب شربت در میان زائران، نظارت مستمر بر سلامت مواد غذایی و آب مصرفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در کنار نیروهای اورژانس، تیم‌های بهداشتی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در مسیر حضور دارند و با انجام نظارت‌های لازم، اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت زائران و جلوگیری از بروز بیماری‌های احتمالی را دنبال می‌کنند.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، وی ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، از همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و تمامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این مأموریت قدردانی و اظهار امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌ شده، مراسم پایانی ماه صفر در شرایطی ایمن برگزار شود و زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ایام را با سلامت و آرامش پشت سر بگذارند.