کد خبر: 1373659
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پاکستان: توافق نظامی با عربستان و ترکیه کاملاً دفاعی است

پاکستان نخست‌وزیر پاکستان تأکید کرد توافق نظامی این کشور با عربستان و ترکیه برای بازدارندگی است و ماهیت دفاعی دارد.

جوان آنلاین: «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان در جلسه کابینه تأکید کرد توافق نظامی که اخیراً میان پاکستان، عربستان و ترکیه به امضا رسیده است، کاملاً با اهداف و ماهیت دفاعی تنظیم شده و برای انجام هیچگونه اقدام تجاوز کارانه‌ای نیست.

وی هدف این توافق را تقویت صلح، پیشرفت و رفاه در منطقه دانست و تأکید کرد: هدف آن قطعاً این نیست که هیچ تجاوزی صورت گیرد. این توافق کاملاً برای اهداف دفاعی، صلح، آرامش و پیشرفت در منطقه است.

وی همچنین مدعی شد این توافق نه‌تنها میان سه کشور عضو، بلکه برای «تمام امت اسلامی» منبع قدرت خواهد بود.

شهباز شریف همچنین از «محمد اسحاق دار»، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، و «عاصم منیر»، رئیس نیروهای دفاعی پاکستان، به دلیل نقش آنها در امضای این توافق تقدیر کرد.

نخست‌وزیر پاکستان گفت تلاش‌ها برای دستیابی به این توافق دفاعی مشترک سال‌ها ادامه داشته و در نهایت روز جمعه به امضای توافق سه‌جانبه منجر شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد پاکستان و عربستان پیش از این نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ توافق‌نامه دفاعی متقابل راهبردی امضا کرده بودند و اسلام‌آباد و آنکارا نیز از دهه‌ها پیش همکاری‌ها و ترتیبات دفاعی میان خود داشته‌اند.

پیش از این نیز اسحاق دار گفته بود طبق توافق دفاعی مکه، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود و این سازوکار بر اساس حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است.

از سوی دیگر، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه نیز درباره سازوکار دفاع متقابل توافق گفته بود این سازوکار از نظر فنی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو است؛ با این تفاوت که نوع و میزان حمایت در صورت وقوع حمله، با توجه به شرایط و پس از مشورت میان اعضا تعیین خواهد شد.

برچسب ها: پاکستان ، جنگ ایران و آمریکا ، عربستان
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